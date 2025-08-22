Quỳnh Kool: Tôi luôn sẵn sàng cho việc lấy chồng và sinh con

Thời gian gần đây, nhan sắc của diễn viên Quỳnh Kool gây tranh cãi

* Trở lại với vai chính trong Gió ngang khoảng trời xanh, tạo hình nhân vật có vẻ "lạ" hơn so với những vai diễn trước đây của bạn. Vậy vai Hoàng Lam cho bạn những trải nghiệm ra sao?

- Diễn viên Quỳnh Kool: Trải nghiệm đầu tiên của tôi đó chính là chưa bao giờ bản thân nhận được nhiều góp ý về ngoại hình đến vậy. Điều này chứng tỏ quý khán giả dành sự quan tâm cho Hoàng Lam nói riêng và Gió ngang khoảng trời xanh nói chung.

* Nghe nói để đóng vai này, Quỳnh phải mập lên 5 - 7 kg. Vậy với một diễn viên được xem là mỹ nhân của phim giờ vàng, việc thay đổi ngoại hình này có làm khó bạn không?

- Thú thật, điều này không hề làm khó tôi chút nào, vì tạng người của tôi khá dễ tăng cân. Chỉ là hơi gấp rút nên tôi có bị tích nước và mặt có sưng, vì cơ địa của tôi khi mập thì sẽ lên mặt đầu tiên. Và tiêu chuẩn xấu đẹp của tôi chưa bao giờ là mình hạc xương mai. Tôi vẫn ưu tiên vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy đặn hơn một chút.

* Dù chỉ mới chiếu vài tập đầu tiên, nhưng ngoại hình và tính cách của Hoàng Lam đã gây tranh cãi. Điều này có khiến Quỳnh áp lực?

- Điều đó chứng tỏ tôi đã đang thể hiện một Hoàng Lam chân thật nhất. Những người có hoàn cảnh giống nhân vật sẽ hiểu và cảm thông nhưng ngược lại, sẽ có người khó chịu và không thích. Điều tôi quan tâm nhất là làm thế nào để Hoàng Lam thể hiện sự chuyển biến của nhân vật một cách tự nhiên, hợp logic, nhằm giúp khán giả hiểu và thông cảm cho nhân vật của mình.

* Trong phim mới, Hoàng Lam là phụ nữ đã lập gia đình nhưng có tính cách trẻ con, mãi không chịu lớn… Theo Quỳnh, kiểu phụ nữ này có khiến người đàn ông của mình mệt mỏi?

- Theo quan điểm riêng của tôi, điều khiến người đàn ông của mình mệt mỏi là do cả hai phía chưa có sự trao đổi hiệu quả. Hoàng Lam sinh ra và lớn lên ở môi trường hình thành nên tính cách cô ấy như vậy. Chỉ là trong cuộc hôn nhân này, hai người chưa thật sự hiểu nhau nên sẽ có nhiều va chạm khi chung sống.

* Sau nhiều vai diễn, cũng từng có những vai ấn tượng như cô giáo Nguyệt trong Chúng ta của 8 năm sau, Hạnh trong Đừng làm mẹ cáu... Quỳnh có sợ diễn xuất của mình "một màu" không? Và bạn phải làm thế nào để luôn mới mẻ?

- Mỗi một nhân vật, mỗi một cuộc đời luôn là điều mới mẻ đối với tôi. Chính vì vậy nên Sơn Ca, Nguyệt, Hạnh… đều đã sống những cuộc đời rất khác. Tôi chỉ là người trung gian đưa những cô gái ấy đến với khán giả mà thôi.

* Bạn có tự đưa ra tiêu chuẩn khắt khe trong việc lựa chọn nhân vật, kịch bản trước một dự án mới?

- Tôi cũng có những tiêu chuẩn của mình nhưng cũng không phải là quá khắt khe, đó chỉ là những tiêu chuẩn riêng mà tôi tự đặt ra cho mình. Tuy nhiên để nhận một dự án mới, điều tôi quan tâm là tổng thể câu chuyện, sau đó mới đặt nhân vật vào câu chuyện đó.

Chuyện tình cảm tôi luôn để tự nhiên…

* Trong Gió ngang khoảng trời xanh, lần đầu Quỳnh đóng cặp với Tô Dũng. Để nhận xét về Tô Dũng, bạn sẽ nói gì?

- Lần đầu tiên đóng cặp với anh Dũng nhưng tôi với anh đã thành vợ chồng trên phim luôn rồi (cười). Vì vậy, tôi và anh cũng phải làm quen trao đổi để làm sao thể hiện ra cuộc sống bình thường kiểu cơm áo, gạo tiền một cách gần gũi nhất. Anh Dũng là một diễn viên chuyên nghiệp và nhiệt tình. Tôi cảm ơn anh vì đã luôn hỗ trợ tôi.

* Trên trang cá nhân thời gian gần đây, Quỳnh Kool liên tục thay đổi hình ảnh, phong cách… Vậy mẫu phụ nữ mà bạn mong muốn hướng đến là gì?

- Việc thay đổi, làm mới hình ảnh cũng là một trong những công việc của tôi. Bởi từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn muốn và đã trở thành một người phụ nữ độc lập, yêu thương bản thân, nghiêm túc với sự nghiệp nên điều này cũng rất cần thiết.

* Ở ngưỡng tuổi 30, Quỳnh có bị áp lực phải giữ gìn nhan sắc không?

- Giữ gìn nhan sắc đối với phụ nữ, nhất là đối với một diễn viên như tôi là điều rất quan trọng. Tuy nhiên thay vì cảm thấy áp lực, tôi cảm thấy yêu việc chăm sóc bản thân hơn và đôi khi hãy thoải mái để điều đó trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống.

* Phụ nữ tuổi 30 cũng là lứa tuổi phù hợp để lập gia đình - sinh con. Bạn đã có kế hoạch cho việc này chưa?

- Tôi luôn sẵn sàng cho việc lập gia đình và sinh con nếu gặp được người phù hợp với mình. Tuy nhiên đây cũng là điều mà bản thân khó có thể kiểm soát được, còn phải tùy theo duyên số nữa.

* Bạn có tiêu chí chọn bạn đời không, hay "hữu xạ tự nhiên hương"?

- Trước giờ trong chuyện tình cảm, tôi luôn để tự nhiên, có duyên ắt sẽ gặp nhau.

* Cảm ơn bạn đã chia sẻ!