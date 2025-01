'Người Nhện' Tom Holland sẽ giải nghệ nếu lập gia đình

Ngôi sao phim Người Nhện Tom Holland tiết lộ rằng có thể anh sẽ kết thúc sự nghiệp diễn xuất sau khi lập gia đình: "Chơi golf và làm bố. Tôi sẽ biến mất khỏi mặt đất này".

Trên thực tế, dù đang hạnh phúc với Zendaya sau gần 4 năm hẹn hò nhưng nam diễn viên và bạn gái vẫn chưa có ý định kết hôn và sinh con chung. Tuy nhiên, trước đây từng có tin đồn ngôi sao phim Uncharted đã cầu hôn người đẹp Những kẻ thách đấu.

Nhưng sau đó, mẹ của Zendaya, bà Claire Stoermer đã khéo léo dập tắt tin đồn bằng cách đăng định nghĩa của từ "clickbait" lên Instagram cá nhân, ngụ ý rằng mọi đồn đoán vô căn cứ chỉ là chiêu trò của truyền thông.

Cặp đôi này sẽ tiếp tục hợp tác với nhau trong dự án sắp tới của đạo diễn Christopher Nolan cho phần thứ 4 loạt phim Người Nhện của Marvel. Đối với Tom Holland, được làm việc cùng Zendaya là một trong những "ân huệ" lớn trong sự nghiệp của anh: "Đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi".

Tom Holland dự định sẽ giải nghệ nếu lập gia đình ẢNH: REUTERS

Ngôi sao người Anh cho biết về mặt hậu cần, khi cả hai làm việc cùng nhau sẽ tiết kiệm chi phí. "Các hãng phim thích thế, chỉ cần một phòng khách sạn thôi", Tom Holland nói đùa.

Trước đó, nam diễn viên chia sẻ rằng anh coi mình là người may mắn khi được ở bên cạnh một người cũng trải qua cuộc sống nổi tiếng từ nhỏ giống như mình: "Thật thú vị khi có một mối quan hệ lãng mạn với một người cùng chung hoàn cảnh với bạn. Bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình và tất cả những thứ tương tự như vậy. Và điều đó đáng giá ngàn vàng".

Được biết cả Tom Holland và Zendaya đều đã đóng phim từ khi còn nhỏ và trở thành những ngôi sao nhí. Nếu Zendaya tỏa sáng với vai diễn Rocky Blue trong series phim Shake It Up của Disney Channel khi mới 13 tuổi thì Tom Holland cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo nghệ thuật. Năm 10 tuổi, nam diễn viên có cơ hội xuất hiện trên sân khấu và tham gia vào vở nhạc kịch nổi tiếng Billy Elliot the Musical.