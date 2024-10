'Người nhện 4' của 'vũ trụ' Marvel 'lăn bánh'

Nam diễn viên Tom Holland chia sẻ trên Rich Roll Podcast rằng anh và bạn diễn (đồng thời là người yêu của anh) là Zendaya, cùng đóng chung trong các phần phim Người nhện trước đây thuộc MCU, đã đọc qua kịch bản nháp của phần 4. Ngôi sao sinh năm 1996 nhấn mạnh rằng "các nhà biên kịch đã làm một công việc rất cừ".

Theo nguồn tin từ The Hollywood Reporter, nhà làm phim Destin Daniel Cretton đang bàn bạc để nhận vị trí đạo diễn dự án, đánh dấu đạo diễn Jon Watts chính thức rời khỏi thương hiệu này.

Tom Holland tái xuất vai Người nhện trong phần phim thứ 4 thuộc thương hiệu này ẢNH: MARVEL

Nam diễn viên đồng thời cũng chia sẻ thêm trong Rich Roll Podcast rằng ê kíp Marvel đang xử lý cốt truyện sao cho câu chuyện của phần 4 khớp với dòng thời gian của MCU. Bởi vì phần 3 của thương hiệu Người nhện là phim đánh dấu ý tưởng đa vũ trụ được triển khai, mở ra cánh cửa để kết nối với nhiều nhân vật cũ và hiện tại của chính Marvel. Anh nói: "Đó là một trong những thử thách mà ê kíp chúng tôi đang đối mặt".

Anh thậm chí còn "nhá hàng" với người hâm mộ rằng tuy dự án đang dần được thành hình, ê kíp đang thực hiện từng khâu theo kế hoạch song từ khi đọc kịch bản, ngôi sao 28 tuổi cảm thấy phấn khích. Anh nói: "Đây sẽ là phim xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả".

Tom Holland "đóng đinh" tên tuổi với vai Người nhện qua 3 phần phim trước đó, lần lượt là Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) và Spider-Man: No Way Home (2021). Trong đó, Spider-Man: No Way Home thu về hơn 1,92 tỉ USD toàn cầu. Không chỉ tạo dấu ấn trong 3 phần phim riêng này, Tom Holland còn xuất hiện trong nhiều dự án khác thuộc MCU. Hiện Người nhện 4 chưa có thời gian dự kiến khởi chiếu.