Marvel tái xuất với loạt phim Avengers mới

2 dự án điện ảnh Avengers mới là Avengers: Doomsday và Avengers: Secret Wars sẽ do anh em đạo diễn Joe Russo - Anthony Russo chỉ đạo. 2 phần phim mới này mang tính bản lề khi giới thiệu đến khán giả một gương mặt ác nhân mới trong "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU) là Doctor Doom do tài tử Robert Downey Jr. đảm nhận.



Tài tử Robert Downey Jr. chào người hâm mộ trên sân khấu MICHAEL BUCKNER/CHỤP MÀN HÌNH

Việc Robert Downey Jr. chính thức tái xuất với vai mới thuộc phe phản diện trong MCU khiến khán giả thích thú. Khi thông tin này được tung ra, người hâm mộ rất bất ngờ vì mọi người ngỡ Robert Downey Jr. sẽ tái xuất vai Người sắt Tony Stark từng làm nên tên tuổi của anh năm nào. Tài tử mặc vest màu xanh lá cây, cầm mặt nạ của Doctor Doom để chào người hâm mộ trên sân khấu.

Trong số 2 dự án quy mô trên, Avengers: Secret Wars được 2 nhà làm phim Joe Russo - Anthony Russo đặc biệt chú trọng vì dự án sẽ tái hiện cuộc chiến quy mô lớn trong truyện tranh MCU. Avengers: Doomsday sẽ chiếu vào tháng 5.2026 còn Avengers: Secret Wars sẽ ra mắt vào tháng 5.2027.

Cũng trong dịp này, Marvel giới thiệu nhiều thông tin thay đổi và cập nhật về dự án Fantastic Four. Dự án có tên chính thức là The Fantastic 4: First Steps, do Matt Shakman chỉ đạo, dàn sao góp mặt gồm Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn… Phim dự kiến ra rạp vào ngày 25.7.2025.