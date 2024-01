Tiền thưởng của 'Người Nhện' Tom Holland bị gửi nhầm đến diễn viên Tom Hollander

Tom Hollander được biết đến qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim: Pride & Prejudice, Pirates of Caribbean, The White Lotus, The Night Manager… từng đoạt giải BAFTA. Anh không phải là Tom Holland, siêu sao 27 tuổi đóng vai Peter Parker- Người Nhện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Xuất hiện gần đây trong chương trình Late Night With Seth Meyers, Hollander nhớ lại lần công ty quản lý của anh nhắn có sự nhầm lẫn anh với Tom Holland qua một email, thông báo tiền thưởng phòng vé của ngôi sao Marvel đã bị gửi nhầm tới nam diễn viên người Anh.

"Những người trong bộ phận tài chính của công ty tôi rất bối rối. Chúng tôi phải làm việc với một đặc vụ trong thời gian ngắn để xác nhận sự nhầm lẫn. Và đó là một khoảnh khắc khủng khiếp", Hollander nói với Meyers bằng giọng hóm hỉnh đặc trưng. "Tôi đến gặp người bạn đang làm vở kịch ở Anh. Thời điểm đó, tôi ngồi trước khán giả trong chương trình phát trên BBC với kinh phí 30.000 USD. Tôi kiểm tra và nhận được một email từ công ty có nội dung: 'Phiếu thanh toán tiền thưởng phòng vé đầu tiên khi đóng Avengers: Infinity War'. Tôi nghĩ mình chưa từng tham gia phim này", anh kể.

"Đó là một số tiền đáng kinh ngạc. Hoàn toàn không phải là tiền lương của Tom Holland mà là phần thưởng phòng vé đầu tiên của anh với 7 con số", Hollander nói tiếp.

Dù quen thuộc khi tham gia những bom tấn của Hollywood như Pirates of Caribbean, Mission: Impossible - Rogue Nation, Hollander biết anh không phải là Tom Holland, người được cho là sẽ quay trở lại MCU trong năm nay khi tham gia bộ phim Người Nhện thứ 4.

Marvel gần như giữ im lặng về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Tom Holland trong MCU. Tom Holland đã phát biểu trong một cuộc họp báo năm ngoái rằng anh chỉ tiếp tục đóng phần 4 Người Nhện nếu đoàn phim có thể làm được điều gì đó liên quan đến công lý cho vai diễn của anh.

"Chúng tôi tích cực tham gia vào các cuộc trò chuyện về việc nhân vật của tôi đóng sẽ trông như thế nào trong lần xuất hiện thứ 4. Chúng tôi cần tìm ra cách thực thi công lý khác cho nhân vật này, đó mới là chuyện đáng bàn. Tôi cảm thấy rất may mắn khi chúng tôi có thể cùng làm việc trong một series ngày càng tốt, thành công hơn qua từng bộ phim, điều mà tôi nghĩ là thực sự hiếm có và tôi muốn bảo vệ di sản của Người Nhện, Tom Holland nói với báo giới.