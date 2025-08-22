Ca sĩ Hồ Như Ý tiết lộ cuộc sống sau chương trình 'Solo cùng bolero'

Hồ Như Ý trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà ẢNH: NVCC

Hồ Như Ý - giọng ca bước ra từ cuộc thi Solo cùng bolero vừa có chuyến thiện nguyện tại quê nhà An Giang. Đồng hành cùng với cô còn có nghệ sĩ Thanh Hằng và một số đồng nghiệp khác. Tại đây, đoàn của Hồ Như Ý trao hơn 200 phần quà bao gồm gạo, tiền mặt… để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, khi thực hiện chương trình này, cô muốn hoàn thành tâm nguyện của người cha quá cố. Hồ Như Ý cho biết bản thân thừa hưởng tính nghệ sĩ từ đấng sinh thành. Lúc còn sống, cha của cô là người yêu văn nghệ, mong muốn con gái mình nổi tiếng để về phục vụ quê hương. Vì vậy khi cuộc sống ổn định hơn nhờ công việc ca hát, giọng ca bolero cố gắng thực hiện những mong mỏi trước đây của đấng sinh thành.

Hồ Như Ý ra sao sau 'Solo cùng bolero'?

Hồ Như Ý kể sau cuộc thi Solo cùng bolero, cô hạnh phúc khi được khán giả biết đến nhiều hơn. Quãng thời gian tham gia sân chơi âm nhạc này giúp nữ ca sĩ học hỏi được nhiều điều, từ đó chú trọng hơn về giọng hát và phong cách biểu diễn, nhằm mang lại cảm xúc cho khán giả. “Nhờ vậy, tôi cũng có nhiều cơ hội hơn trong nghề”, Hồ Như Ý bộc bạch.

Ca sĩ Hồ Như Ý hòa giọng cùng nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng ẢNH: NVCC

Nhiều người nhận xét Hồ Như Ý kém duyên với các cuộc thi. Bởi dù được đánh giá cao, cô vẫn không đạt được thứ hạng như mong đợi. Chia sẻ về điều này, nữ ca sĩ cho rằng mỗi cuộc thi là nơi để cô trau dồi, học hỏi và nâng cấp bản thân. “Kết quả cuộc thi không phải chỉ ở danh hiệu quán quân hay á quân, mà kết quả còn thể hiện ở những cơ hội rất lớn sau cuộc thi. Và thành công lớn nhất của tôi đó là được khán giả biết đến, yêu thương và ủng hộ nhiều hơn”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Nói về cuộc sống cá nhân, Hồ Như Ý chia sẻ trước đây, cô gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa kinh tế và đam mê ca hát. Tuy nhiên thời gian gần đây, nữ ca sĩ dần tìm được hướng đi cho riêng mình. Nhờ vậy, giọng ca bolero có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn. “Hiện tại cuộc sống của tôi cũng trở nên dễ thở hơn, công việc nghệ thuật cũng suôn sẻ”, Hồ Như Ý bày tỏ.

Về việc được gọi là bản sao của một đàn chị, Hồ Như Ý nói cô cảm thấy tự hào. Song giọng ca bolero chia sẻ thêm: “Bản thân tôi thì không cố tình, cũng không vì thế mà nương theo thần tượng. Thay vào đó tôi luôn tìm lối đi riêng. Chỉ là khi đam mê và thần tượng trong mình quá lớn, thì đôi khi mình bị 'nhiễm' hồi nào không hay, thỉnh thoảng cũng sẽ có những nốt run nốt luyến hay những nụ cười ánh mắt mang dáng dấp của chị”. Hồ Như Ý chia sẻ đôi lúc bản thân cũng áp lực, tự nhắc mình phải định hình phong cách riêng trong chặng đường làm nghề.

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, Hồ Như Ý cho biết hiện tại cô đang tập trung phát triển bản thân về chuyên môn, phong cách biểu diễn. Còn về việc trở lại các đấu trường ca hát, nữ ca sĩ khẳng định nếu có cuộc thi phù hợp, cô không ngại thử sức mình.