Nữ ca sĩ 'The X Factor' kể cú sốc bị cưỡng hiếp

Lucy Spraggan khóc nức nở khi kể lại bi kịch trong thời gian thi The X Factor (2012) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHANNEL 4

Theo Daily Mail hôm 12.8, Lucy Spraggan đã kể lại câu chuyện đau thương của mình trên chương trình Celebrity SAS: Who Dares Wins. Sao nữ này kể cô chỉ mới 21 tuổi khi tham gia show âm nhạc ăn khách The X Factor (Anh) vào năm 2012. Sau một đêm đi chơi mừng sinh nhật thứ 25 của thí sinh Rylan Clark, cô đã bị một nhân viên khách sạn cưỡng hiếp. Kẻ này đột nhập vào phòng khách sạn của Lucy Spraggan bằng khóa thẻ từ trong lúc cô đang bất tỉnh sau một đêm uống quá nhiều rượu rồi giở trò đồi bại.

Nữ ca nhạc sĩ này nghẹn ngào: "Tôi từng tổn thương rất nhiều". Cô cho biết khi tỉnh dậy, bản thân biết có chuyện đã xảy ra nhưng không biết phải làm gì. Nhờ bằng chứng từ khóa thẻ từ, nhân viên này đã bị phát hiện và bắt giữ.

Đôi bạn Rylan Clark và Lucy Spraggan hồi 2012 ẢNH: FILM MAGIC

Lucy Spraggan sau khi rời The X Factor

Sau đêm bi kịch, thế giới của Lucy Spraggan sụp đổ hoàn toàn. Thời điểm đó, cô đang tham gia The X Factor và nữ ca sĩ mô tả chương trình ăn khách này là "mọi thứ mà tôi từng mơ ước" trước khi giấc mơ thành sao tiêu tan. Cú sốc khiến thí sinh tiềm năng này rời The X Factor năm đó trong sự ngỡ ngàng của nhiều người và khán giả không biết chuyện gì đã xảy ra với ứng viên tiềm năng này.

Giai đoạn đó, Spraggan cũng ngừng biểu diễn và có thông tin rằng cô ở ẩn vì bệnh tật. "Đó là khoảng thời gian thật khó khăn, thật sự rất khó khăn. Đó là 7 năm dài đằng đẵng và tôi dường như luôn cố gắng tự hủy hoại bản thân", cô nói trong nước mắt.

Lucy Spraggan mất nhiều năm để vượt qua cú sốc ẢNH: INSTAGRAM NV

Lucy Spraggan từng uống rượu để quên đi tất cả nhưng vô ích. "Tôi biết đó là điều đã xảy ra, tôi chỉ cố gắng ngăn chặn mọi thứ, nhưng cảm giác như mọi thứ đã bị cướp mất khỏi tôi theo một cách thực sự tàn bạo", nữ ca sĩ nức nở. Giọng ca 34 tuổi thừa nhận nỗi bất an trong lòng: "Và tôi tự nhủ: 'Mình chẳng làm gì sai cả'. Và thế là, tôi tức giận về điều đó, tôi tức giận vì những người khác có sự nghiệp âm nhạc tốt hơn tôi. Hoặc thất vọng, buồn chán vì tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội đắt giá". Cô tiếp tục: "Mọi thứ trở nên quá nặng nề. Tôi nhận ra sự bất ổn và nghĩ: Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ chết mất".

Giờ đây, Lucy Spraggan tìm thấy sự tích cực, sức mạnh để sống tiếp nhờ bạn đời hiện tại - nhiếp ảnh gia Emilia Smith. Cặp đôi đã là bạn của nhau trong 10 năm và kết hôn vào tháng 6 năm ngoái. "Ông trùm" Simon Cowell (người đứng sau The X Factor) đã dắt tay Lucy Spraggan vào lễ đường.

Lucy Spraggan đang hạnh phúc bên bạn đời Emilia Smith ẢNH: INSTAGRAM NV

Lucy Spraggan sinh năm 1991 tại Anh và trở nên nổi tiếng khi tham gia The X Factor 2012. Theo Metro, bài hát của cô trong buổi thử giọng - Last Night, là video được xem nhiều thứ tư trên YouTube trong năm đó và cô trở thành nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Anh. Về sau, giọng ca này đột ngột rời chương trình với lý do được cho là "vì bệnh tật". Đến năm 2023, Spraggan mới chia sẻ lý do thực sự khiến mình rời show âm nhạc đình đám này, bỏ lỡ cơ hội vụt sáng thành sao. Được biết, kẻ cưỡng hiếp cô đã thừa nhận hành vi phạm tội và bị phạt tù mười năm.

Sau khi rời The X Factor, Lucy Spraggan ký hợp đồng thu âm với một hãng đĩa và đã phát hành tổng cộng 7 album. Về đời tư, cô công khai là người đồng tính, từng trải qua một cuộc hôn nhân 3 năm trước khi hạnh phúc bên bạn đời hiện tại.