Kha Ly bất ngờ gặp lại người quen khi chấm thi bolero

Diễn viên Kha Ly gây chú ý khi đảm nhận vai trò giám khảo vòng 2 của Tình bolero, cùng với danh ca Phương Dung, nhạc sĩ Đình Văn và nhạc sĩ Hamlet Trương. Trên ghế nóng, cô có dịp theo dõi, đồng thời đưa ra những lời khuyên cho các đồng nghiệp trong hành trình chinh phục bolero.

Kha Ly hội ngộ Hiền Trang trong chương trình Tình bolero 2025 Ảnh: BTC

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là cuộc hội ngộ giữa Kha Ly - Hiền Trang trên sân khấu Tình bolero 2025. Trước đó, cả hai từng là những người bạn khi có dịp hợp tác trong phim truyền hình Cổng mặt trời. Sau dự án, họ vẫn giữ tình bạn đẹp, sẵn sàng ủng hộ nhau trong công việc.

Lần này, ở vai trò thí sinh, Hiền Trang thể hiện ca khúc Hồng nhan - Mèo hoang. Vào vai người chị trên sân khấu, nữ diễn viên kể lại câu chuyện người em gái (Sunny Đan Ngọc đóng) vì ôm giấc mộng giàu sang mà chấp nhận đánh đổi bản thân, để rồi nhận lại kết đắng. Chất giọng trầm ấm, ngọt ngào của đồng nghiệp khiến giám khảo không khỏi xuýt xoa.

Kha Ly xúc động khi theo dõi bài thi của Hiền Trang

Theo dõi bài thi, Kha Ly nói cô hãnh diện vì người bạn của mình hoàn thành tốt tiết mục. Nữ giám khảo nói bản thân đã phải kìm nén cảm xúc vì Hiền Trang hát tình cảm, diễn xuất ấn tượng. “Tôi tin rằng trong các vòng thi sau, bạn sẽ làm tốt hơn nữa, còn hôm nay tôi khá ưng ý”, vợ Thanh Duy bộc bạch. Tiếp nhận những chia sẻ này, Hiền Trang xúc động: “Ly là một người bạn của tôi trong phim ảnh. Hôm nay Ly ngồi ở đây, tôi rất ngưỡng mộ”.

Hiền Trang gây xúc động trên sân khấu Tình bolero Ảnh: BTC

Không riêng gì Kha Ly mà nhạc sĩ Đình Văn cũng dành lời khen ngợi cho màn kết hợp ca hát, diễn xuất của Hiền Trang. Thậm chí, nam giám khảo tuyên bố cho điểm tuyệt đối với bài thi này. Ông nói bản thân ấn tượng với cách dàn dựng cũng như thể hiện của thí sinh. Đặc biệt, màn thể hiện Mèo hoang khiến Đình Văn yêu thích.

Đồng quan điểm, danh ca Phương Dung khen Hiền Trang có chất giọng, song cần khắc phục một vài khuyết điểm khi hát. “Nếu em muốn xem đây là nghề tay trái thì em nên tìm thầy để tập luyện. Vì tôi quan niệm không thầy đố mày làm nên, mình phải biết căn bản về nhạc lý. Em có giọng rất tốt”, bà chia sẻ. Hamlet Trương bất ngờ trước giọng hát của Hiền Trang và mong đàn chị sẽ trình làng nhiều sản phẩm âm nhạc sau cuộc thi Tình bolero.