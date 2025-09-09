Nữ chính ‘Chúng ta của 8 năm sau’ trở lại phim giờ vàng

Bộ phim có Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) đóng được cầm trịch bởi bộ đôi đạo diễn Phạm Gia Phương - Trần Trọng Khôi. Đây là hai đạo diễn vừa tạo dấu ấn liên tiếp với hai bộ phim thể loại hình sự - phá án là Biệt dược đen và Độc đạo.

Huyền Lizzie xác nhận trở lại phim giờ vàng ẢNH: FBNV

Phim Cách em 1 milimet chọn cấu trúc kể chuyện thú vị: đan xen thời thơ ấu và giai đoạn trưởng thành của một nhóm bạn ở Làng Mây, với trung tâm là cô bé Tú tinh nghịch, yêu sự công bằng.

Ở tuyến trưởng thành, dàn diễn viên đóng chính có Huyền Lizzie, Huỳnh Anh, Hà Việt Dũng. Theo tiết lộ, Huyền Lizzie cùng Hà Việt Dũng được giới thiệu là một cặp từng là mối tình đầu.

Đây là phim gia đình - tuổi thơ hiếm hoi của VFC trong khung giờ vàng, đặt nặng yếu tố hoài niệm thay vì bi kịch nặng nề. Đại diện truyền thông của VFC xác nhận nữ chính Chúng ta của 8 năm sau sẽ tham gia phim nhưng hiện tại tạo hình của nhân vật do Huyền Lizzie đóng vẫn chưa thể tiết lộ.

Nhân vật Tú "phiên bản nhí" trong Cách em 1 milimet. Và ở phiên bản trưởng thành, vai này sẽ do Huyền Lizzie đảm nhận ẢNH: VFC

Huyền Lizzie có 'bùng nổ' trong phim mới?

Huyền Lizzie không xa lạ với việc hóa thân vào các phiên bản trưởng thành của nhân vật trong nhiều phim trước đó. Ở Thương ngày nắng về, cô đóng vai Vân phiên bản trưởng thành, dẫn tới các so sánh gay gắt. Thậm chí, khi cô đoạt giải Diễn viên nữ ấn tượng tại Ấn tượng VTV đầu năm 2023, kết quả cũng gây tranh luận. Tới Chúng ta của 8 năm sau phần 2, những tranh cãi về biểu cảm và cách dẫn dắt mạch cảm xúc trong phim của Huyền Lizzie cũng bị so sánh với Hoàng Hà ở phần 1.

Dàn diễn viên nhí trong phim Cách em 1 milimet ẢNH: VFC

Có thể thấy với Cách em 1 milimet, bộ đôi Phạm Gia Phương - Trần Trọng Khôi có nhịp dựng chắc tay, thẩm mỹ khung hình tốt và khả năng dẫn dắt tiết tấu đã chứng minh ở Biệt dược đen và Độc đạo. Khi họ rời dòng hình sự sang đề tài tuổi thơ - gia đình, kỳ vọng kinh nghiệm sắp xếp câu chuyện, nhịp kể linh hoạt sẽ giúp tuyến trưởng thành bớt "đứt mạch" so với tuyến thiếu nhi.

Nhưng như nhiều phim trước, có thể thấy sức hút của tuyến thiếu nhi (vốn đang chiếm thiện cảm lớn) có thể khiến tuyến trưởng thành "lép vế" nếu biên kịch không tạo biến cố đủ mạnh. Huyền Lizzie cần kiểm soát biểu cảm, ngôn ngữ hình thể - những điểm từng gây tranh cãi để phù hợp tinh thần ấm áp, hoài niệm của phim. Với kinh nghiệm đóng vai trưởng thành ở những phim trước, kỳ vọng Huyền Lizzie sẽ "làm nên chuyện" ở phim mới.