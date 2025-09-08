Không ít khán giả cho rằng tạo hình nhân vật của Doãn Quốc Đam quá xuề xòa, thiếu khí chất của một lãnh đạo công ty. Có ý kiến còn bình luận thẳng thừng rằng nhân vật này "trông giống nhân viên hơn là giám đốc".

Doãn Quốc Đam trong vai "tổng tài" ở phim Gió ngang khoảng trời xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Doãn Quốc Đam gây tranh cãi với vai "tổng tài" trong Gió ngang khoảng trời xanh

Phim Gió ngang khoảng trời xanh là bản Việt hóa từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Trong đó, Hải Đăng là giám đốc một công ty tổ chức sự kiện, đam mê nghệ thuật, giỏi chuyên môn và khao khát được ghi nhận. Việc xây dựng nhân vật theo hướng gần gũi, đời thường thay vì bóng bẩy như nguyên bản lại tạo ý kiến trái chiều. Bởi nhiều khán giả cho rằng Doãn Quốc Đam không toát lên được phong thái của một "tổng tài" khi cách ăn mặc có phần lôi thôi, cử chỉ thô ráp, thiếu sự sang trọng cần có. Có ý kiến nhận xét anh "không đủ sức hấp dẫn để khiến người khác mê đắm".

Không chỉ ngoại hình, mà cách thể hiện tình cảm giữa Hải Đăng và vợ Mỹ Anh (Phương Oanh đóng) cũng bị cho là chưa thật sự ăn ý. Một số cảnh tình cảm còn gượng gạo, tạo cảm giác "lệch pha".

Khán giả cho rằng vai "tổng tài" của Doãn Quốc Đam không tạo được sức hút do cách ăn mặc lôi thôi, thiếu sang trọng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

So sánh với bản gốc, nơi hình tượng CEO được khắc họa hào nhoáng, Hải Đăng của Doãn Quốc Đam trở thành tâm điểm để khán giả "soi" hơn. Bên cạnh đó, cái bóng từ những vai gai góc, bụi bặm mà nam diễn viên từng thể hiện quá thành công cũng khiến khán giả mặc định rằng anh không hợp kiểu vai "tổng tài" bóng bẩy.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng việc xây dựng Hải Đăng theo hướng đời thường là hợp lý. Trên thực tế, không phải giám đốc nào cũng hoàn hảo trong giao tiếp và hào nhoáng trong diện mạo. Nhân vật Đăng có phần vụng về, nóng nảy, nhưng chính điều đó làm nổi bật sự tinh tế, khéo léo của người vợ Mỹ Anh, đồng thời khắc họa mâu thuẫn trong hôn nhân. Đây là dụng ý kịch bản nhằm tạo sự đối trọng tính cách.

Doãn Quốc Đam cũng từng khẳng định anh không muốn tái hiện lại hình tượng giống bản gốc, mà muốn xây dựng một nhân vật có dấu ấn riêng. Theo anh, đây là hình mẫu đàn ông Việt Nam "có thật", phản ánh góc cạnh đời sống hiện đại. Và anh sẵn sàng để nhân vật của mình trông "kém bóng bẩy" nhằm giữ được sự chân thực.