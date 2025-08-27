Quỳnh Kool nói gì về nhan sắc ‘khác lạ’ trong phim mới?

Nhiều khán giả cho rằng gương mặt của Quỳnh Kool trong phim mới có phần bầu bĩnh, thậm chí "đơ cứng" khi lên hình.

Quỳnh Kool với gương mặt có phần bầu bĩnh trong phim mới

ẢNH: VFC

Quỳnh Kool với gương mặt bầu bĩnh gây tranh cãi



Trước những đồn đoán về việc phẫu thuật thẩm mỹ, Quỳnh Kool đã thẳng thắn lên tiếng. Nữ diễn viên phủ nhận hoàn toàn chuyện "dao kéo" và giải thích rằng sự khác biệt là do tăng cân.

"Chị tăng 7 kg mà, béo lên cả cổ đây này. Ai mà tiêm được cái gì cho cổ nó to ra được không em?", nữ diễn viên phản hồi trên trang cá nhân khi bị khán giả chê bai.

Theo Quỳnh Kool, trước đây cô chỉ nặng khoảng 50 kg, nhưng khi tham gia bộ phim này thì cân nặng đã lên tới 57 kg. Tăng cân, cơ địa dễ tích nước khiến gương mặt cô trông có vẻ đầy đặn hơn. Ngoài ra, kiểu tóc xoăn và mái bằng cũng khiến gương mặt của cô lạ lẫm hơn.

Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Quỳnh Kool đóng một trong những nữ chính của phim ẢNH: VFC

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân đôi khi chỉnh ảnh hơi quá tay trên mạng xã hội, dẫn đến việc khán giả cảm thấy khác biệt giữa hình ảnh đời thường và trên màn ảnh. Tuy nhiên, cô khẳng định khi hóa thân vào một nhân vật, cô luôn muốn không chỉ mới mẻ ở diễn xuất mà cả ngoại hình cũng phải thay đổi để không bị trùng lặp. Cô mong khán giả có cái nhìn thoáng hơn.

Chia sẻ với chúng tôi, Quỳnh Kool khẳng định cô thích vẻ đẹp tự nhiên và chấp nhận sự thay đổi theo thời gian, dù bản thân luôn ý thức chăm sóc, giữ gìn sắc vóc.

Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật Hoàng Lam là một phụ nữ luôn tin rằng hôn nhân màu hồng. Nhưng với tính cách trẻ con, lại sống với một người chồng gia trưởng và thực tế nên cuộc sống của cô vô cùng ngột ngạt. Đây là một vai diễn nhiều mảng màu, đòi hỏi sự biến hóa trong cảm xúc. Dù vậy, nhiều khán giả cho rằng Quỳnh Kool diễn xuất chưa thật sự thuyết phục, gương mặt kém tự nhiên và thiếu sự linh hoạt.

Nhan sắc bị cho là có phần khác lạ của Quỳnh Kool trong phim đang phát sóng ẢNH: VFC

Ngược lại, vẫn có những khán giả bày tỏ sự đồng cảm với Quỳnh Kool. Họ đánh giá cao một số cảnh tâm lý mà cô thể hiện, đặc biệt là ánh nhìn hụt hẫng, chán nản hay phân đoạn căng thẳng với chồng, mong muốn được sinh con...