Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Quỳnh Kool nói gì về nhan sắc ‘khác lạ’ trong phim mới?

Thu Thủy
Thu Thủy
27/08/2025 19:24 GMT+7

Trong phim truyền hình giờ vàng 'Gió ngang khoảng trời xanh', gương mặt khác lạ của Quỳnh Kool trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả cho rằng gương mặt của Quỳnh Kool trong phim mới có phần bầu bĩnh, thậm chí "đơ cứng" khi lên hình.

Quỳnh Kool nói gì về nhan sắc ‘khác lạ’ trong phim mới? - Ảnh 1.

Quỳnh Kool với gương mặt có phần bầu bĩnh trong phim mới

ẢNH: VFC

Quỳnh Kool với gương mặt bầu bĩnh gây tranh cãi

Trước những đồn đoán về việc phẫu thuật thẩm mỹ, Quỳnh Kool đã thẳng thắn lên tiếng. Nữ diễn viên phủ nhận hoàn toàn chuyện "dao kéo" và giải thích rằng sự khác biệt là do tăng cân. 

"Chị tăng 7 kg mà, béo lên cả cổ đây này. Ai mà tiêm được cái gì cho cổ nó to ra được không em?", nữ diễn viên phản hồi trên trang cá nhân khi bị khán giả chê bai. 

Theo Quỳnh Kool, trước đây cô chỉ nặng khoảng 50 kg, nhưng khi tham gia bộ phim này thì cân nặng đã lên tới 57 kg. Tăng cân, cơ địa dễ tích nước khiến gương mặt cô trông có vẻ đầy đặn hơn. Ngoài ra, kiểu tóc xoăn và mái bằng cũng khiến gương mặt của cô lạ lẫm hơn.

Quỳnh Kool nói gì về nhan sắc ‘khác lạ’ trong phim mới? - Ảnh 2.

Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Quỳnh Kool đóng một trong những nữ chính của phim

ẢNH: VFC

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân đôi khi chỉnh ảnh hơi quá tay trên mạng xã hội, dẫn đến việc khán giả cảm thấy khác biệt giữa hình ảnh đời thường và trên màn ảnh. Tuy nhiên, cô khẳng định khi hóa thân vào một nhân vật, cô luôn muốn không chỉ mới mẻ ở diễn xuất mà cả ngoại hình cũng phải thay đổi để không bị trùng lặp. Cô mong khán giả có cái nhìn thoáng hơn.

Chia sẻ với chúng tôi, Quỳnh Kool khẳng định cô thích vẻ đẹp tự nhiên và chấp nhận sự thay đổi theo thời gian, dù bản thân luôn ý thức chăm sóc, giữ gìn sắc vóc.

Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật Hoàng Lam là một phụ nữ luôn tin rằng hôn nhân màu hồng. Nhưng với tính cách trẻ con, lại sống với một người chồng gia trưởng và thực tế nên cuộc sống của cô vô cùng ngột ngạt. Đây là một vai diễn nhiều mảng màu, đòi hỏi sự biến hóa trong cảm xúc. Dù vậy, nhiều khán giả cho rằng Quỳnh Kool diễn xuất chưa thật sự thuyết phục, gương mặt kém tự nhiên và thiếu sự linh hoạt.

Quỳnh Kool nói gì về nhan sắc ‘khác lạ’ trong phim mới? - Ảnh 3.

Nhan sắc bị cho là có phần khác lạ của Quỳnh Kool trong phim đang phát sóng

ẢNH: VFC

Ngược lại, vẫn có những khán giả bày tỏ sự đồng cảm với Quỳnh Kool. Họ đánh giá cao một số cảnh tâm lý mà cô thể hiện, đặc biệt là ánh nhìn hụt hẫng, chán nản hay phân đoạn căng thẳng với chồng, mong muốn được sinh con...

Tin liên quan

Nữ diễn viên gạo cội tái xuất phim giờ vàng nhận ‘mưa’ lời khen

Nữ diễn viên gạo cội tái xuất phim giờ vàng nhận ‘mưa’ lời khen

Diễn viên Khánh Huyền trở lại phim giờ vàng với vai bà Lý trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'. Cô nhận nhiều lời khen từ khán giả về ngoại hình lẫn diễn xuất ấn tượng.

Khám phá thêm chủ đề

Quỳnh Kool phim diễn viên Gương mặt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận