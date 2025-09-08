Đạo diễn trải lòng sau khi 'Mưa đỏ' thành phim Việt ăn khách nhất phòng vé

Đặng Thái Huyền trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có phim vượt doanh thu 500 tỉ đồng ẢNH: TL

Như Thanh Niên thông tin, chiều 7.9, Mưa đỏ đạt doanh thu hơn 551,7 tỉ đồng, chính thức vượt qua Mai để trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Thành tích này không gây bất ngờ cho khán giả bởi từ khi ra rạp, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã “gây sốt”, lập nhiều kỷ lục về doanh thu.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói về 'Mưa đỏ'

Sau khi Mưa đỏ đón tin vui, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã có những chia sẻ trên trang cá nhân về dự án này. Với cô, đằng sau những thước phim được công chiếu trên màn ảnh rộng là một hành trình dài của tập thể, nơi mỗi cộng sự đều để lại những dấu ấn khó quên. “Tôi muốn kể lại câu chuyện về họ, từng người một. Nhưng tôi nghĩ nói bao nhiêu cũng là không đủ”, cô bộc bạch.

Nữ đạo diễn chia sẻ bản thân tâm niệm rằng Mưa đỏ không phải là một bộ phim để tôn vinh công sức đóng góp của riêng cá nhân nào. Theo Đặng Thái Huyền, tác phẩm là nhiệm vụ cấp trên hết lòng ủng hộ, tin tưởng giao phó, là thành quả của các lực lượng quân binh chủng phối hợp, sát cánh. Với cô, đây còn là một đại gia đình, nơi mỗi người tham gia, từ tiền kỳ đến hậu kỳ đều góp mồ hôi, nước mắt…

Với đạo diễn Đặng Thái Huyền, ê kíp Mưa đỏ đã dồn hết tâm sức thực hiện tác phẩm nên không có gì phải hối tiếc ẢNH: FBNV

“Suốt thời gian thực hiện, tôi may mắn khi có những cố vấn, những cộng sự, những diễn viên không chỉ yêu nghề, có tâm có tầm mà còn luôn biết yêu thương, xả thân vì phim, vì nhau đúng nghĩa hai từ đồng chí, đồng đội. Với tôi, họ đã là người thân, là một phần ký ức của đời làm phim đẹp đẽ, chân thành và không thể nào quên”, đạo diễn Đặng Thái Huyền viết.

Đồng thời, nữ đạo diễn cũng gửi lời tri ân đến khán giả vì đã ra rạp để xem và ủng hộ Mưa đỏ. Cô viết: “Chúng tôi mang khát vọng kể lại câu chuyện của cha anh bằng tất cả sự chân thành của người nghệ sĩ, nhưng chính khán giả mới là người đã hoàn tất câu chuyện ấy, đã tiếp thêm cho Mưa đỏ một linh hồn sống động, để bộ phim không chỉ nằm trong khuôn hình, mà còn là một hành trình tuyệt đẹp và đáng nhớ. Mưa đỏ sẽ mãi là giấc mơ của chúng tôi, tình yêu của chúng tôi, khát vọng của chúng tôi”.

Theo ghi nhận, tính đến khoảng 10 giờ sáng 8.9, Mưa đỏ đã vượt mốc 562 tỉ đồng. Từ thời điểm ra rạp đến hiện tại, phim liên tục dẫn đầu phòng vé, bỏ xa các đối thủ về mặt doanh thu. Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, dự án do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn thu về hơn 82,8 tỉ đồng, tương đương hơn 856.000 vé được bán ra. Doanh thu phim được dự đoán còn tăng trong các ngày tới.