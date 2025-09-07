Động thái của Trấn Thành khi ‘Mai’ bị ‘Mưa đỏ’ vượt mặt

Như Thanh Niên thông tin, chiều 7.9, Mưa đỏ vượt mốc doanh thu 551,7 tỉ đồng. Con số này giúp tác phẩm vượt qua thành tích Mai của Trấn Thành trước đó (551,2 tỉ đồng) để trở thành phim điện ảnh Việt ăn khách nhất trong lịch sử. Trước đó, dự án của đạo diễn Đặng Thái Huyền lập nhiều kỷ lục như phim Việt có doanh thu trong ngày cao nhất (hơn 50 tỉ đồng) và là phim Việt đạt doanh thu 500 tỉ đồng nhanh nhất.

Mưa đỏ tạo cơn sốt, lập nhiều kỷ lục phòng vé Ảnh: ĐPCC

Mưa đỏ tạo cơn sốt từ khi vừa ra rạp, liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt nhiều ngày liền. Sức hút của dự án không chỉ đến từ chất lượng kịch bản, diễn viên mà còn bởi thời điểm ra mắt - khi người dân cả nước cùng hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Với cơn sốt của Mưa đỏ, nhiều chuyên gia đã đưa ra dự đoán phim sẽ “soán ngôi” Mai, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất. Đáng chú ý, sau cột mốc này của Mưa đỏ, Trấn Thành có những chia sẻ gây chú ý. Trên fanpage sở hữu hơn 18 triệu lượt theo dõi, nam đạo diễn gửi lời chúc mừng đến ê kíp đoàn phim.

Trước đó, MC Rap Việt cũng từng dành những lời “có cánh” khi nói về tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Cụ thể, Trấn Thành viết: “Tôi thật sự ngỡ ngàng về chất lượng và độ ấn tượng của một bộ phim về chủ đề lịch sử và chiến tranh của Việt Nam mà lại được làm hay, hoành tráng và chỉn chu đến như thế”.

Trấn Thành từng dành lời khen cho phim Mưa đỏ Ảnh: FBNV

Theo Trấn Thành, việc Mưa đỏ tạo được sức hút tại phòng vé đều có lý do. Anh nói khi theo dõi tác phẩm, bản thân phải vô thức thốt lên “hay quá” ít nhất 20 lần. Anh chia sẻ: “Xem xong tôi đứng thẫn thờ vỗ tay cả 1 phút. Bộ phim chạm thật sự. Cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước là hoàn toàn có thật”.

Trấn Thành cho rằng đạo diễn Đặng Thái Huyền “đã kể chuyện hay đến mức mà mình y như cùng sống chung trong cảm giác của bom đạn khốc liệt ngày đó”. Bên cạnh đó, nam MC cũng dành lời khen cho quay phim vì qua hình ảnh, âm thanh, anh có thể cảm nhận nỗi đau và sự chịu đựng của người lính trẻ. Với riêng Trấn Thành, đây là bộ phim lịch sử làm về đề tài chiến tranh Việt Nam hay nhất mà anh từng xem.

Hiện thông tin Mưa đỏ trở thành phim Việt ăn khách nhất đang được khán giả quan tâm. Theo Box Office Vietnam, chiều 7.9, trang chủ bị quá tải do ghi nhận lượng truy cập gấp hơn 100 lần ngày thường. Nhiều người cho rằng đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của ê kíp Mưa đỏ khi thực hiện dự án lấy cảm hứng và hư cấu từ cuộc chiến tranh 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.