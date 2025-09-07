'Mưa đỏ' vượt 'Mai' của Trấn Thành, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất

Theo số liệu tham khảo tại Box Office Vietnam, chiều 7.9, doanh thu Mưa đỏ đã vượt mốc 551,768 tỉ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất tính đến thời điểm hiện tại. Để đạt được thành tích này, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã vượt qua nhiều dự án như Mai, Lật mặt 7: Một điều ước, Nhà bà Nữ, Bố già (so sánh doanh thu do Box Office Vietnam công bố).

Mưa đỏ liên tục dẫn đầu phòng vé, phá nhiều kỷ lục từ khi ra rạp Ảnh: ĐPCC

Tính đến 17 giờ ngày 7.9, doanh thu Mưa đỏ đạt thêm 25 tỉ đồng, tương đương với 261.385 vé bán ra. Dù đã hơn nửa tháng công chiếu, tác phẩm vẫn giữ được sức hút trước khán giả khi thu về hơn 20 tỉ đồng mỗi ngày. Thậm chí, hôm 1.9, phim “bỏ túi” hơn 50 tỉ đồng, vượt Mai để trở thành phim Việt có doanh thu trong ngày cao nhất. Ngoài ra, Mưa đỏ còn lập nhiều kỷ lục khác như phim Việt vượt mốc 500 tỉ nhanh nhất hay giúp đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có phim đạt doanh thu trên 300 tỉ đồng.

Doanh thu ‘Mưa đỏ’ trên Box Office Vietnam có chính xác?

Tuy nhiên, nhiều người cũng thắc mắc rằng "liệu có chênh lệch về doanh thu do Box Office Vietnam và số liệu từ nhà sản xuất". Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Khánh Dương - đại diện Box Office Vietnam cho biết doanh thu do đơn vị cung cấp là số liệu đến từ phòng vé, tức là số tiền bán vé trước thuế, trước khuyến mãi rạp và trước phân chia nhà phát hành. Đây là quy tắc đơn vị này tuân thủ từ ngày đầu tiên xây dựng.

Ông Nguyễn Khánh Dương lấy ví dụ ghế G12 của phòng chiếu số 8 có giá niêm yết là 100 đồng. Nhưng sẽ có nhiều tình huống phức tạp về đối tượng khán giả, điển hình người mua vé dưới 23 tuổi hay là học sinh, sinh viên sẽ có mức ưu đãi khác nhau. Về cách thức tính doanh thu, đại diện Box Office Vietnam khẳng định đơn vị mặc định tính doanh thu niêm yết, bỏ qua các chương trình giảm giá của cụm rạp.

Trước khi Mưa đỏ xuất hiện, phim Mai của Trấn Thành là tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất Ảnh: TL

“Từ thời điểm đầu năm 2023, hệ thống đã hoạt động ổn định và thống kê 99% số lượng rạp chiếu phim trong cả nước, khi ấy doanh thu của Box Office Vietnam sẽ luôn lớn hơn doanh thu nhà phát hành thực nhận. Đặc biệt, với những bộ phim hướng tới thiếu nhi, số liệu doanh thu phòng vé của Box Office Vietnam chênh khá lớn so với doanh thu nhà phát hành thực nhận”, ông Nguyễn Khánh Dương giải thích.

Ông cũng khẳng định Box Office Vietnam thống kê doanh thu phòng vé dựa trên dữ liệu công khai thu thập được từ hệ thống bán vé của các nhà rạp. Nếu chỉ cần website bán vé của nhà rạp bị trục trặc, bị treo (như trường hợp của Đào, phở và piano) là tự động số liệu của Box Office Vietnam cũng sai theo.

“Do vậy, chúng tôi luôn luôn có sai số. Cá nhân tôi có một số mối quan hệ riêng để giúp giảm thiểu sai số đó ở mức thấp nhất. Các đơn vị làm phim, các anh chị em ở nhà rạp cũng rất ủng hộ hoạt động của Box Office Vietnam và luôn nhắc nhở tôi nếu có vấn đề sai lệch trong thống kê. Nhưng sai số thì vẫn luôn tồn tại, xin các bạn lưu ý điều đó”, đại diện Box Office Vietnam phản hồi thêm.