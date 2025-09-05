'Mưa đỏ' vượt mốc 500 tỉ đồng

Mưa đỏ được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất Ảnh: ĐPCC

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, chiều 5.9, dự án điện ảnh Mưa đỏ vượt mốc doanh thu 500 tỉ đồng sau 15 ngày công chiếu. Thành tích này giúp tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền ghi tên mình vào top 2 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại, sau Mai với 551 tỉ đồng. Với sức hút hiện tại, nhiều người đặt kỳ vọng phim về đề tài chiến tranh cách mạng này sẽ sớm vượt qua dự án của Trấn Thành trong những ngày tới.

Từ khi ra rạp, Mưa đỏ đã tạo cơn sốt khi liên tục dẫn đầu phòng vé. Riêng trong ngày 5.9 (tính đến 20 giờ), phim thu về hơn 18,7 tỉ đồng, tương đương 199.273 vé, bỏ xa các đối thủ như Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn (3,1 tỉ đồng) và Cô dâu ma (1,8 tỉ đồng). Trước đó, dự án này cũng lập nhiều kỷ lục phòng vé, là tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu trong ngày cao nhất (55 tỉ đồng) và giúp Đặng Thái Huyền trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có phim vượt mốc 300 tỉ đồng.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Hà Nội là khu vực có khán giả xem Mưa đỏ nhiều nhất, giúp tác phẩm "bỏ túi" hơn 147 tỉ đồng (tính đến hết ngày 2.9), đóng góp 1/3 tổng doanh số bộ phim. Đồng thời, đây cũng là địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao nhất, doanh số cao nhất và vé bán được nhiều nhất.

Dàn diễn viên xúc động trước tình cảm khán giả dành cho Mưa đỏ Ảnh: ĐPCC

Đơn vị này cho biết trong những năm trước đây, thị trường khán giả khu vực phía nam, đặc biệt là TP.HCM luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong bảng tổng kết doanh thu của các bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên, năm 2025 chứng kiến một số tác phẩm điện ảnh đạt được doanh thu cao với số khán giả chủ yếu từ các tỉnh thành khu vực phía bắc. "Hy vọng sự thành công của Mưa đỏ sẽ tạo thêm động lực cho các đơn vị làm phim khu vực phía bắc mạnh tay đầu tư và đưa thêm nhiều tác phẩm mới ra thị trường", phía Box Office Vietnam chia sẻ.

Suất chiếu đặc biệt của 'Mưa đỏ'

Tối 4.9, tại khu di tích Thành cổ Quảng Trị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức buổi chiếu phim Mưa đỏ. Đây được xem là một hoạt động tri ân ý nghĩa, là dịp tưởng nhớ và tôn vinh sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đồng hành cùng đoàn làm phim trong suốt quá trình sản xuất.

“Thông qua hoạt động này, Điện ảnh Quân đội nhân dân mong muốn lan tỏa rộng rãi những giá trị lịch sử to lớn, khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân ta. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phía ê kíp Mưa đỏ chia sẻ.