'Mưa đỏ' cán mốc 400 tỉ đồng, tiếp tục phá loạt kỷ lục phim Việt

Bộ phim Mưa đỏ đã và đang làm nên nhiều kỳ tích ở thị trường điện ảnh Việt Nam ẢNH: ĐPCC

Công chiếu từ ngày 22.8, tính đến 7 giờ sáng 2.9, Mưa đỏ chính thức vượt 400 tỉ đồng doanh thu (theo Box Office Vietnam). Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền tạo sức hút lớn từ khi ra rạp, liên tục dẫn đầu phòng vé suốt gần 2 tuần qua, vững vàng ngôi đầu bảng, bỏ xa các đối thủ khác.

'Mưa đỏ' liên tục lập kỷ lục doanh thu

Theo thống kê của Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, chỉ riêng trong ngày 1.9, phim thu về hơn 55 tỉ đồng, là tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu trong ngày cao nhất, vượt kỷ lục của phim Mai (doanh thu 43,9 tỉ đồng trong một ngày). Trong ngày 2.9, Mưa đỏ tiếp tục được tăng suất chiếu, hiện đạt hơn 5.600 suất trên toàn quốc. Cũng theo Box Office Vietnam, các rạp tại Hà Nội và TP.HCM "cháy vé" Mưa đỏ, tạo nên cơn sốt bùng nổ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng dàn diễn viên trong dự án ẢNH: FBNV

Trước đó, Mưa đỏ đạt doanh thu 300 tỉ đồng sau 10 ngày công chiếu, sau kỷ lục 9 ngày của Mai. Trong đó, Nhà bà Nữ đạt 300 tỉ sau 11 ngày chiếu, còn Lật mặt 7: Một điều ước sau 14 ngày chiếu và Bố già là 16 ngày. Sức hút của Mưa đỏ khiến nhiều người kỳ vọng tác phẩm sẽ tiếp tục "làm mưa làm gió" trên thị trường và vượt qua các dự án khác của Trấn Thành, Lý Hải về mặt doanh thu.

Trang Box Office Vietnam nhận định, thời gian tới do ít dự án nổi bật ra rạp, phim có thể vượt Mai (551 tỉ đồng), trở thành tác phẩm điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời. Ông Nguyễn Khánh Dương - đại diện Box Office Vietnam cho hay: "Đến bây giờ, sức hút của phim chưa thuyên giảm. Trong giai đoạn này, có nhiều cơn sốt theo dạng cả công ty cùng rủ nhau đi xem. Tôi rất hy vọng tác phẩm này có thể hướng đến mục tiêu nằm trong top 1 hoặc top 2 phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam".

Cảnh trong phim Mưa đỏ ẢNH: ĐPCC

Mưa đỏ có sự tham gia của Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Hoàng Long, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà… Dự án thuộc đề tài chiến tranh - cách mạng, với kịch bản của nhà văn Chu Lai, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất.

Bộ phim được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Dự án được ấp ủ suốt nhiều năm, trải qua nhiều lần chỉnh sửa trước khi được phê duyệt. Quá trình chuẩn bị cho đến khi bộ phim hoàn thành mất tổng cộng 3 năm. Ê kíp bắt đầu xây dựng bối cảnh, tuyển diễn viên, sau đó bấm máy vào tháng 11.2024.