'Mưa đỏ' đổ bộ '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Phát biểu khai mạc concert quốc gia 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (sân vận động Mỹ Đình tối 1.9), Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết 80 năm qua, văn hóa nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam. Concert quốc gia 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc này vì thế không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng âm nhạc sẽ khiến lòng người đoàn kết xây dựng đất nước ẢNH: TRẦN HUẤN

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói: "Khi âm nhạc vang lên, lòng người sẽ xích lại để cùng nắm tay kết đoàn dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc".

80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc bằng nghệ thuật

Tiểu đội ở thành cổ Quảng Trị trong phim Mưa đỏ đã lên sân khấu concert quốc gia 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Bài hát Còn gì đẹp hơn qua giọng ca Nguyễn Hùng - Phạm Thu Hà càng khiến nhiều khán giả xúc động khi có sự xuất hiện của các chiến sĩ này.

Còn gì đẹp hơn là bài ca về sự hy sinh và cả hy vọng



80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cũng có những tiểu phẩm giúp khán giả nhìn lại con đường đi đến độc lập trong nhiều năm. Các tiểu phẩm cho thấy lý tưởng cách mạng của nhiều chiến sĩ cộng sản như Lê Hồng Phong, Trần Phú từ khi họ còn rất trẻ. Tiểu phẩm cũng cho thấy sự thân thiết, ấm áp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân.

Câu chuyện về lý tưởng của nhiều lãnh đạo Đảng cũng được kể trong chương trình ẢNH: HOÀNG TRANG

Một trong những thời khắc đáng nhớ trong chương trình là khi toàn thể sân vận động cùng hát Tiến quân ca. Được tường thuật trực tiếp trên VTV1, có thể thấy toàn thể lãnh đạo tham dự chương trình, trong đó có Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng hòa giọng hát Quốc ca.

Trong chương trình, màu trắng của áo dài, cờ đỏ sao vàng là những tông màu được đặt cạnh nhau và tạo hiệu ứng mạnh về thẩm mỹ.

Tự nguyện có màu trắng tinh khôi và cờ đỏ sao vàng ẢNH: HUẤN TRẦN

Concert quốc gia 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc có sự tham gia của gần 3.000 nghệ sĩ chuyên và không chuyên, cùng các dàn nhạc, hợp xướng và diễn viên quần chúng đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật lớn trên cả nước. Đặc biệt, chương trình có những giọng ca hàng đầu dòng nhạc chính thống, đến các gương mặt trẻ đang tạo sức ảnh hưởng trong đời sống âm nhạc hiện đại: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Mono, Double2T, Đông Hùng, Hoàng Bách, Nhóm Oplus…

Chương trình gồm 3 chương lớn:

Con đường Độc lập – Thống nhất tái hiện hành trình từ đêm dài nô lệ đến ngày độc lập năm 1945 và đại thắng mùa xuân 1975. Trong đó, hoạt cảnh "Tuyên ngôn Độc" lập tái dựng không khí thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2.9.1945 với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Khát vọng Tổ quốc khắc họa khí thế dân tộc sau năm 1975, với điểm nhấn hiện đại là màn trình diễn của Mỹ Tâm và rapper Double2T, cũng có cả thông điệp "Welcome to Vietnam" truyền tải hình ảnh Việt Nam hội nhập, mến khách.

Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ. Chương này có phóng sự đặc biệt "Tổng kết thành tựu 80 năm", truyền tải chân thực hình ảnh đất nước đang thay đổi mạnh mẽ. Tiến quân ca cũng vang lên ở phần này với sự tham gia của Trọng Tấn, nhóm Dòng thời gian, dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng thiếu nhi, tập thể diễn viên múa và lực lượng quần chúng, các chiến sĩ tiêu binh Đoàn Nghi lễ Quân đội (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).