Văn hóa

Lại xuyên đêm săn vé 'concert quốc gia'

Thủy Lê
Thủy Lê
29/08/2025 14:14 GMT+7

Ngay sau khi BTC concert '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' thông báo phát vé miễn phí, từ tối 28.8, hàng trăm khán giả đã đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội 'cắm trại' xuyên đêm để được sở hữu tấm vé may mắn.

Mặc dù thời gian mở cửa phát vé là từ 9 giờ sáng ngày 29.9 nhưng từ 6 - 7 giờ tối ngày 28.8, nhiều bạn trẻ đã đổ xô về các tuyến phố bên phải Nhà hát Lớn để "xí chỗ" xếp hàng.

Lại xuyên đêm săn vé concert “80 năm…” - Ảnh 1.

Trắng đêm săn vé

ẢNH: T.L

Nhiều bạn trẻ đi theo nhóm, lại có cả gia đình nhiều thế hệ kiên trì "cắm trại" xuyên đêm chờ tới giờ phát vé.

"Hành lý" mang theo là ghế xếp, tấm trải, nước uống, đồ ăn nhẹ, ô dù và cả quạt cầm tay. Nhiều nhóm trải chiếu ngay bên hè đường ăn khuya... để giết thời gian.

Lại xuyên đêm săn vé concert “80 năm…” - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ đi theo nhóm hoặc cùng gia đình để quyết tâm săn vé

ẢNH: T.L

Nhóm bạn trẻ đến từ Thường Tín (ngoại thành Hà Nội) cho biết họ đánh đường đến Nhà hát Lớn lúc 3 giờ sáng chờ tới giờ phát vé. Mặc dù phải thức đêm ngoài đường nhưng gương mặt ai nấy đều tươi rói khi đến gần điểm phát vé.

Nhưng cũng có những khán giả không giấu được vẻ mệt mỏi khi phải thức xuyên đêm ngoài đường và sáng ra lại gặp thời tiết oi bức.

Lại xuyên đêm săn vé concert “80 năm…” - Ảnh 4.

Thời tiết oi bức phần nào làm khó "thợ săn vé"

ẢNH: T.L

Hàng trăm người xếp hàng dài kín dọc hai con phố Lê Thánh Tông và Đặng Thái Thân bên phải Nhà hát Lớn, nhích từng bước một dưới nắng nóng để tiếp cận điểm phát vé (mỗi người sẽ được phát một vé).

Lại xuyên đêm săn vé concert “80 năm…” - Ảnh 5.

Xếp hàng dài ở hai con phố gần Nhà hát Lớn

ẢNH: T.L

Lại xuyên đêm săn vé concert “80 năm…” - Ảnh 6.

Người già và trẻ em cùng kiên nhẫn

ẢNH: T.L

Sát ngày chính lễ, cơn sốt săn vé "concert quốc gia" vẫn chưa hạ nhiệt. Nhiều bạn trẻ cho biết chỉ với những cơ hội phát vé miễn phí này, họ mới có dịp được xem những chương trình nghệ thuật lớn với sự hội tụ của nhiều ngôi sao yêu thích mà bình thường họ không đủ tiền mua vé.

Lại xuyên đêm săn vé concert “80 năm…” - Ảnh 7.

Nhà hát Lớn đã trở thành điểm "săn vé" quen thuộc với giới trẻ

ẢNH: T.L

Hơn hết, là cảm giác được hòa mình vào không khí náo nức tươi vui đang giăng mắc khắp mọi nẻo phố phường Hà Nội trước thềm đại lễ 80 năm Quốc khánh 2.9.

Lại xuyên đêm săn vé concert “80 năm…” - Ảnh 8.

Hòa cùng không khí mừng đại lễ

ẢNH: T.L

Concert 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc do Bộ VH-TT-DL tổ chức sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 1.9 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Thanh Lam, Đăng Dương, Trọng Tấn, Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Mỹ Tâm, Soobin Hoàng Sơn, Đen, Đông Hùng, Double 2T, Anh Tú, Bảo Ngọc, Quân Lee, nhóm Oplus…

Lại xuyên đêm săn vé concert “80 năm…” - Ảnh 9.

 

