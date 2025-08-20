Người dân Hà Nội thức đêm chiêm ngưỡng dàn xe tăng, pháo quân sự hiện đại

Dòng người tỏa ra hai bên đường, cầm cờ Tổ quốc vẫy chào, đã không giấu được sự tự hào và xúc động khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng dàn xe tăng, pháo quân sự hiện đại.

Người dân thức đêm chào đón dàn khí tài tập kết về trung tâm Hà Nội

Dàn phương tiện khí tài quân sự này được vận chuyển từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Phúc Sơn, Hà Nội) về Sở Chỉ huy ở đường Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, Hà Nội), để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện trước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (tức nhiệm vụ A80).