Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Người dân Hà Nội thức đêm chiêm ngưỡng dàn xe tăng, pháo quân sự hiện đại
Video Thời sự

Người dân Hà Nội thức đêm chiêm ngưỡng dàn xe tăng, pháo quân sự hiện đại

Đức Quang
Đức Quang
20/08/2025 14:05 GMT+7

Tối muộn ngày 19.8.2025, hai bên đường Phan Đình Phùng, Cửa Bắc, Nguyễn Tri Phương, Võ Chí Công,…ở thành phố Hà Nội, chật kín người.

Tự động phát

Người dân Hà Nội thức đêm chiêm ngưỡng dàn xe tăng, pháo quân sự hiện đại

Đang chạy

Người dân Hà Nội thức đêm chiêm ngưỡng dàn xe tăng, pháo quân sự hiện đại

Oái oăm tảng đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai: Xử lý thế nào?

Oái oăm tảng đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai: Xử lý thế nào?

Xem nhanh 12h: Kết cục câu chuyện shipper và 30 ly chè | Ngày lãnh án của người giết cụ ông bán thịt heo

Xem nhanh 12h: Kết cục câu chuyện shipper và 30 ly chè | Ngày lãnh án của người giết cụ ông bán thịt heo

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Công an TP.HCM thể hiện bản lĩnh, lập nhiều chiến công

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Công an TP.HCM thể hiện bản lĩnh, lập nhiều chiến công

Xem nhanh 20h ngày 19.8: Tìm thấy thi thể nam du khách ở rừng Cúc Phương | Phương án nào thay thế Bích Tuyền

Xem nhanh 20h ngày 19.8: Tìm thấy thi thể nam du khách ở rừng Cúc Phương | Phương án nào thay thế Bích Tuyền

Tài xế che biển số gắn chữ 'Happy Wedding' đã bị xử phạt

Tài xế che biển số gắn chữ 'Happy Wedding' đã bị xử phạt

Toàn cảnh 17h: Bí ẩn manh mối mới vụ mất tích ở rừng Cúc Phương | Phá kính cứu 46 người vụ lật xe

Toàn cảnh 17h: Bí ẩn manh mối mới vụ mất tích ở rừng Cúc Phương | Phá kính cứu 46 người vụ lật xe

Xúc động ngắm đường tranh bích họa tái hiện lịch sử, xác lập kỷ lục Việt Nam

Xúc động ngắm đường tranh bích họa tái hiện lịch sử, xác lập kỷ lục Việt Nam

Cặp sân bay Nội Bài – Tân Sơn Nhất lọt top 5 đông khách nhất thế giới

Cặp sân bay Nội Bài – Tân Sơn Nhất lọt top 5 đông khách nhất thế giới

Xem nhanh 12h: Khi nào được rẽ phải khi đèn đỏ | Hoang mang trường học phát sách giả?

Xem nhanh 12h: Khi nào được rẽ phải khi đèn đỏ | Hoang mang trường học phát sách giả?

Dòng người tỏa ra hai bên đường, cầm cờ Tổ quốc vẫy chào, đã không giấu được sự tự hào và xúc động khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng dàn xe tăng, pháo quân sự hiện đại.

Người dân thức đêm chào đón dàn khí tài tập kết về trung tâm Hà Nội

Dàn phương tiện khí tài quân sự này được vận chuyển từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Phúc Sơn, Hà Nội) về Sở Chỉ huy ở đường Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, Hà Nội), để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện trước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (tức nhiệm vụ A80).

- Ảnh 1.

Người dân tập trung đông đúc chờ xem khí tài quân sự

ẢNH: ĐỨC QUANG

 

Khám phá thêm chủ đề

khí tài quân sự Khí tài hà nội A80 xe tăng pháo quân sự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận