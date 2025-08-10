Thanh Lam 'đọ giọng' với Hà Trần trong 'Ân tình của đá'

Trong đêm nhạc 'Ân tình của đá', màn kết hợp giữa Thanh Lam và Hà Trần khiến khán giả thích thú.
Tối 9.8, đêm nhạc Ân tình của đá được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham gia biểu diễn như Thanh Lam, Hà Trần, Trọng Bắc, Tuyết Mai, Vũ Trà… Chương trình được tổ chức trong không gian ấm cúng, là nơi khán giả được thưởng thức 22 sáng tác chưa từng được công bố rộng rãi của nhạc sĩ Trần Hải Sâm.
Trong đó, màn hòa giọng của Hà Trần - Thanh Lam được nhiều người quan tâm. Bởi trước khi đêm nhạc diễn ra, giọng ca Mùa hè đẹp nhất từng chia sẻ rằng đàn chị chính là nghệ sĩ hát đôi ăn ý nhất trên sân khấu của cô.
