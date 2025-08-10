Thanh Lam 'đọ giọng' với Hà Trần trong 'Ân tình của đá'

Tối 9.8, đêm nhạc Ân tình của đá được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt tham gia biểu diễn như Thanh Lam, Hà Trần, Trọng Bắc, Tuyết Mai, Vũ Trà… Chương trình được tổ chức trong không gian ấm cúng, là nơi khán giả được thưởng thức 22 sáng tác chưa từng được công bố rộng rãi của nhạc sĩ Trần Hải Sâm.

Trong đó, màn hòa giọng của Hà Trần - Thanh Lam được nhiều người quan tâm. Bởi trước khi đêm nhạc diễn ra, giọng ca Mùa hè đẹp nhất từng chia sẻ rằng đàn chị chính là nghệ sĩ hát đôi ăn ý nhất trên sân khấu của cô.

Thanh Lam - Hà Trần kết hợp ăn ý

Trên sân khấu, Thanh Lam khoe giọng "khủng" trong ca khúc Tháng năm kể chuyện với ngày, Gặp gỡ để rồi chia ly. Đây là những ca khúc mới của nhạc sĩ Trần Hải Sâm Ảnh: T.A

Ngoài những khúc đơn, Thanh Lam còn có màn "đọ giọng" cùng Hà Trần trong ca khúc Dòng sông tiếc nuối. Vốn là những người đồng nghiệp thân thiết nên cả hai có màn kết hợp ăn ý trên sân khấu. Giọng ca Mùa hè đẹp nhất chia sẻ khi nhận được lời mời góp mặt trong đêm nhạc, cô đã gợi ý nhạc sĩ mời Thanh Lam cùng tham gia Ân tình của đá Ảnh: T.A

Hà Trần thể hiện Nỗi nhớ bên lề, nhận được sự ủng hộ của khán giả. Cô chia sẻ mối duyên biết đến Trần Hải Sâm đến từ những ngày sinh sống nơi xứ người. Từng có dịp thể hiện một số ca khúc, cô nhận thấy nhạc sĩ là người tâm huyết, chịu khó đầu tư vào các bài hát của mình nên quyết định đồng hành trong chương trình được tổ chức ở TP.HCM Ảnh: T.A

Tuyết Mai - quán quân Hãy nghe tôi hát khoe giọng hát nội lực trong đêm nhạc. Cô thể hiện những sáng tác Tìm nhau giữa cơn mơ, Nỗi nhớ rẽ ngang... Ảnh: T.A

Vũ Trà lịch lãm trên sân khấu, khoe chất giọng ấm áp qua Chiều cũ, Lời trăm năm... Ảnh: T.A