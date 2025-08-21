Trắng đêm ngoài đường để săn vé concert 'Việt Nam trong tôi'

Ngày thứ 2 phát vé miễn phí của concert Việt Nam trong tôi, thời tiết Hà Nội bất ngờ trở mát khiến sự chờ đợi cũng bớt căng thẳng hơn, dù lượng người đổ đến vẫn mỗi lúc một đông.

Lượng người vẫn đông nhưng được kiểm soát tốt hơn nhờ xếp hàng theo line ẢNH: T.L

Tuy giờ mở phát vé buổi sáng theo thông báo là 9 giờ nhưng từ 8 giờ, BTC đã quyết định đẩy giờ phát vé sớm lên 1 tiếng trước sự chờ đợi háo hức của người hâm mộ, chủ yếu là các bạn trẻ. Nhưng cũng có cả những khán giả trung niên và thậm chí cao tuổi.

Khán giả vẫn xếp hàng dài nhưng do được chia line nên đã trật tự hơn hôm qua ẢNH: T.L

Nếu như ngày đầu tiên, khán giả đến xếp hàng sớm nhất là lúc 3 giờ sáng thì sang ngày phát vé thứ 2, nhiều khán giả thậm chí đến xếp hàng từ 6 giờ tối hôm trước, chấp nhận cảnh trắng đêm ngoài đường để săn được những suất vé đầu tiên trong ngày.

Bõ công trắng đêm chờ vé ẢNH: T.L

Bạn Đặng Đình Phong (SN 2004) đã cất công đi từ Nhổn (ngoại thành Hà Nội), xếp hàng từ 7 giờ tối hôm qua và giành được suất vé đầu tiên trong ngày phát vé thứ 2.

Bạn Đặng Đình Phong (áo ghi) - một trong những khán giả đầu tiên săn vé thành công trong ngày ẢNH: T.L

Thêm vào đó là sự sắp xếp khoa học hơn của BTC. Khán giả thay vì xếp hàng dài như hôm qua thì sáng nay được chia làm 2 line, cứ mỗi 4 người được vào nhận vé. Cảnh chen lấn và trèo rào không còn tái diễn. Nhưng vẫn có cảnh khán giả la ó khi một ai đó cố "đi tắt" để chen ngang.

Việt Nam trong tôi trong lòng người hâm mộ ẢNH: T.L

Một thành viên thuộc lực lượng bảo an cho biết, thay vì chỉ 5 - 7 người như hôm qua thì hôm nay, lực lượng bảo an tăng lên gấp 10 lần, tận 70 người tham gia giữ trật tự, phối hợp cùng công ty Fan Việt với vai trò giúp điều phối vé.

Lực lượng bảo an được tăng lên gấp 10 lần so với hôm qua ẢNH: T.L

Bạn Nguyễn Tiến Anh (công ty Fan Việt) cho biết, so với ngày đầu tiên, ngày phát vé thứ 2 diễn ra thuận lợi hơn nhiều do phân luồng khoa học hơn cùng với sự tăng cường đáng kể của lực lượng bảo an, lại may mắn gặp thời tiết mát mẻ.

Khán giả được chia thành từng tốp 4 - 5 người để lần lượt nhận vé trong trật tự ẢNH: T.L

Có công xếp hàng, có ngày... nhận vé

Một nhóm bạn trẻ 5 người đã cất công đi từ Yên Viên (Gia Lâm - Hà Nội) và xếp hàng từ 8 giờ tối hôm qua. Cầm 2 chiếc vé trên tay, bạn Lại Tuyết Nhung (SN 1987) hồ hởi chia sẻ: "Lần này chúng em quyết tâm săn vé để được tận mắt ngắm idol của mình là Soobin Hoàng Sơn". Một bạn trẻ phụ họa thêm: "Và cả vì yêu nước!".

Xếp hàng từ 8 giờ tối hôm qua, khán giả Lại Tuyết Nhung (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm bạn đã may mắn sở hữu những tấm vé đầu tiên ẢNH: T.L

Nếu như chiều qua, BTC đã phải dừng phát vé do buổi sáng bị "vỡ trận" thì ngày phát vé thứ 2 sẽ tiếp tục phát vé cả buổi chiều (từ 13 giờ - 16 giờ 30).

Concert Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra tối 26.8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Theo thông báo của BTC, vé miễn phí xem concert Việt Nam trong tôi bắt đầu được phát từ 9 giờ sáng 20.8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và sẽ phát trong 3 ngày (20 - 22.8). Thời gian nhận vé buổi sáng từ 9 giờ - 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ - 16 giờ 30. Mỗi ngày, BTC sẽ phát hành 3.000 vé. Mỗi người được nhận tối đa 2 vé. Công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên mang theo căn cước công dân (CCCD) bản gốc để nhận vé.