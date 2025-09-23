Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Khán giả bình phim Việt: ‘Tử chiến trên không’ có vượt mặt ‘Mưa đỏ’?

Trần Hồng Ân
Trần Hồng Ân
23/09/2025 15:00 GMT+7

Khởi chiếu toàn quốc từ ngày 19.9.2025, 'Tử chiến trên không' nhanh chóng dẫn đầu phòng vé trong lúc 'Mưa đỏ' dần hạ nhiệt. Doanh thu sau 4 ngày công chiếu của 'Tử chiến trên không' đã cán mốc 70 tỉ đồng, nhưng liệu phim có vượt mặt được 'Mưa đỏ' của đạo diễn Đặng Thái Huyền không thì vẫn còn là ẩn số.

Có thể thấy Tử chiến trên không gây tò mò nhờ đề tài về không tặc chưa từng được khai thác của điện ảnh Việt. Lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay tại Việt Nam cuối thập niên 1970, bộ phim của đạo diễn Hàm Trần mở màn bằng một "cold open" căng như dây đàn rồi duy trì nhịp độ dồn nén suốt 118 phút - một lựa chọn khiến khán giả liên tục bật chế độ sinh tồn trong không gian kín của khoang DC-4. 

Khán giả bình phim Việt: ‘Tử chiến trên không’ có vượt mặt ‘Mưa đỏ’? - Ảnh 1.

Tử chiến trên không đang có doanh thu ấn tượng sau Mưa đỏ

ẢNH: NSX CUNG CẤP

Điểm cộng lớn của phim là cách kể chuyện thẳng tay, chọn góc nhìn "áp suất thấp" để buộc người xem cùng nhân vật hít thở trong nỗi sợ: đường dây giằng co giữa nhóm không tặc do Long (Thái Hòa đóng) cầm đầu và tổ bay cũng như lực lượng an ninh liên tục đảo chiều, tạo nên chuỗi cao trào hợp lý thay vì chỉ dồn dập phô trương kỹ thuật. Việc xóa nhòa ranh giới thiện - ác ở một số khoảnh khắc giúp phim vượt qua mô típ bắt cóc - giải cứu thuần túy.

Dàn diễn viên trong Tử chiến trên không cũng là lựa chọn "đúng người". Thái Hòa có một vai phản diện lạnh băng nhưng không đơn sắc, Kaity Nguyễn (vai nữ tiếp viên hàng không Tú Trinh) giữ nhịp cảm xúc của khoang hành khách, Thanh Sơn (vai cảnh vệ Bình) lần đầu thử sức hành động cho thấy sự chuyển mình rõ rệt. Sự đồng đều của tuyến phụ (Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy, Xuân Phúc…) giúp thể hiện rõ đường dây nhân vật và giải quyết các tình huống có sức nặng kịch tính hơn.

Sau gần một tháng "chiếm lĩnh" doanh thu phòng vé, Mưa đỏ đã tạo nên kỷ lục lịch sử về doanh thu cho phim Việt. Điều này tạo nên sự kỳ vọng sẽ có thêm phim Việt cán mốc doanh thu như Mưa đỏ hoặc vượt mặt. Và lúc này, Tử chiến trên không chính là "ác chủ bài" cho sự kỳ vọng đó.

Nhưng thực sự rất khó đoán bởi Mưa đỏ chiếu ở thời điểm kiểu "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Kỷ lục này hình thành nhờ hiệu ứng xã hội hiếm gặp (đề tài lịch sử - tinh thần cộng hưởng rộng), chuyển biến suất chiếu dày đặc và độ "giữ nhiệt" nhiều tuần liền. Trong khi đó, Tử chiến trên không có khởi đầu mạnh và ngôi đầu theo ngày, nhưng để tái lập "nóng sốt" như Mưa đỏ là thách thức rất lớn và cần theo dõi độ "giữ nhiệt" qua hai cuối tuần kế tiếp.

Tóm lại, đây là tác phẩm cho thấy điện ảnh Việt đang tự tin hơn với những ý tưởng khó: dàn dựng không gian kín, nhịp phim căng, tạo sự gay cấn chân thật… Đó là lý do phim lập tức bứt lên top 1 theo ngày và tạo dòng thảo luận tích cực về diễn xuất, nhịp dựng, mức "nghẹt thở" của trải nghiệm rạp. Về doanh thu, kịch bản đẹp nhất là tiến tới nhóm đầu bảng 2025. Còn "kỳ tích" kiểu Mưa đỏ - một hiện tượng có màu sắc xã hội - lịch sử đặc biệt thì vẫn cần thời gian và dữ liệu phòng vé trả lời.

Mọi ý kiến, bài viết bình luận về phim Việt, độc giả có thể gởi về địa chỉ email: binhphim@thanhnien.vn. Xin cảm ơn!

