Giải trí Đời nghệ sĩ

Đời thực của hai người mẹ trong ‘Mưa đỏ’

Thu Thủy
Thu Thủy
03/09/2025 14:57 GMT+7

Trong phim 'Mưa đỏ', khán giả xúc động trước hình ảnh hai người mẹ do diễn viên Thân Thúy Hà và Đinh Thúy Hà đóng. Đời thực của hai diễn viên này cũng có vài điểm tương đồng thú vị.

Đời thực của ‘hai người mẹ’ trong ‘Mưa đỏ’ - Ảnh 1.

Hai người mẹ trong phim Mưa đỏ gây xúc động

ẢNH: FBNV

Đinh Thúy Hà với hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh trên bàn đàm phán

Trong Mưa đỏ, nữ diễn viên Đinh Thúy Hà đóng vai bà Vân, mẹ của Cường. Người mẹ này phải nén nỗi đau khi nghe tin con hy sinh, để hoàn thành nhiệm vụ trên bàn đàm phán Paris. 

Đời thực của ‘hai người mẹ’ trong ‘Mưa đỏ’ - Ảnh 2.

Đinh Thúy Hà đóng vai bà Vân, "bóng hồng hiếm hoi" tại bàn đàm phán Paris

ẢNH: NSX

Đinh Thúy Hà là gương mặt quen thuộc của Nhà hát kịch Hà Nội. Cô từng ghi dấu ấn với vai Hạnh trong Bến không chồng (2001), từng chinh phục khán giả với nhiều vai diễn phụ nữ nông thôn cam chịu, đến vai cá tính trong Bí mật Eva, Mưa bóng mây… Sau đó, nữ diễn viên dừng đóng phim khoảng 10 năm.

Ngoài đời thực, nữ diễn viên sinh năm 1978 là mẹ đơn thân nuôi hai con trai. Cô từng trải qua giai đoạn khó khăn sau ly hôn năm 2019. Lúc đấy theo tiết lộ của Đinh Thúy Hà, các con là động lực tinh thần giúp cô vực dậy sau cú sốc ly hôn. 

Và cũng trong giai đoạn này, Đinh Thúy Hà tái xuất màn ảnh với vai bà Hạnh bán hoa trong Về nhà đi con. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên trên sóng phim truyền hình. "Lúc ấy tôi đang đối diện với nhiều áp lực sau ly hôn từ tinh thần đến tài chính thì vai Hạnh lại đến với tôi. Dù đó là vai nhỏ nhưng vì Về nhà đi con "gây bão" lúc đó nên vai diễn của tôi cũng được chú ý nhiều hơn", nữ diễn viên chia sẻ.

Đời thực của ‘hai người mẹ’ trong ‘Mưa đỏ’ - Ảnh 3.

Diễn viên Đinh Thúy Hà và con trai lớn

ẢNH: FBNV

Từ vai diễn tái xuất, Đinh Thúy Hà có được một khoản thù lao nhỏ và được bạn bè giúp sức thêm, đã khởi nghiệp kinh doanh, buôn bất động sản và cuộc sống dần ổn định hơn.

Thân Thúy Hà với cuộc sống kín tiếng

Thân Thúy Hà, cũng sinh năm 1978, bắt đầu sự nghiệp là người mẫu, từng đoạt giải Á khôi Người đẹp sông Tiền và Hoa khôi thanh lịch toàn quốc. Sau đó, nữ diễn viên tham gia màn ảnh từ năm 2004, tạo ấn tượng qua các vai phản diện.

Đời thực của ‘hai người mẹ’ trong ‘Mưa đỏ’ - Ảnh 4.

Thân Thúy Hà vào vai người mẹ tên Kiều trong Mưa đỏ

ẢNH: FBNV

Trong Mưa đỏ, bà Kiều - mẹ của Quang - người lính ở "bên kia chiến tuyến" nhưng cùng thấm nỗi đau mất con như bà Vân. Thân Thúy Hà chia sẻ: "Có những phân đoạn dù đau khổ vì mất con nhưng theo yêu cầu của đạo diễn, tôi không được khóc vì đó là nỗi đau âm ỉ. Nhưng khi quay cảnh lên thăm mộ Quang, trời âm u, nước mắt tôi tuôn trào…".

Chia sẻ thêm về vai người mẹ trong Mưa đỏ, nữ diễn viên cho cho rằng dù ở phe nào thì nỗi đau của những người mẹ mất con là giống nhau.

Đời thực của ‘hai người mẹ’ trong ‘Mưa đỏ’ - Ảnh 5.

Thân Thúy Hà và con gái nhỏ

ẢNH: FBNV

Trong cuộc sống riêng, Thân Thúy Hà cũng trải qua cuộc sống mẹ đơn thân kín tiếng. Sau khi kết hôn năm 2009, ly hôn chỉ sau hai năm, chị một mình nuôi con trai. Năm 2019, chị bất ngờ sinh con gái tại Mỹ và từng tiết lộ về bố của con gái thứ hai. 

Thân Thúy Hà từng chia sẻ rằng chị chỉ muốn có thêm con chứ không muốn đi thêm bước nữa. Hiện tại, nữ diễn viên sống cùng hai con trong một căn biệt thự khang trang ở TP.HCM. Vài năm gần đây, nữ diễn viên gốc miền Tây xuất hiện khá đều đặn trên sóng phim truyền hình với Vợ quan, Trên cả tình thân, Dâu bể mùa xưa, Tình như chiếc lá, Mặt trời lạnh…

'Bóng hồng' hiếm hoi trên bàn đàm phán trong phim 'Mưa đỏ' là ai?

'Bóng hồng' hiếm hoi trên bàn đàm phán trong phim 'Mưa đỏ' là ai?

Tuy chỉ xuất hiện vài phút trong phim 'Mưa đỏ' nhưng vai diễn thành viên đoàn đàm phán của Châu Hà Yến Nhi để lại cho người xem nhiều ấn tượng.

