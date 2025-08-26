'Bóng hồng' hiếm hoi trên bàn đàm phán trong phim 'Mưa đỏ' là ai?

Chưa đầy một tuần ra rạp, Mưa đỏ trở thành tác phẩm có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất dòng phim lịch sử - chiến tranh tại Việt Nam với hơn 130 tỉ đồng. Song song đó, các diễn viên trong phim nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Trong đó, vai diễn thành viên đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris năm 1973 do Châu Hà Yến Nhi đảm nhận cũng để lại ấn tượng với người xem.

Châu Hà Yến Nhi đảm nhận vai thành viên đoàn đàm phán trong Mưa đỏ, vai diễn của cô không có tên cụ thể

Trong phim, nhân vật của Châu Hà Yến Nhi thể hiện khí chất lạnh lùng, cứng rắn và ghi dấu với khán giả nhờ khoảnh khắc nở nụ cười tự tin khi mặt trận Thành cổ Quảng Trị vẫn được giữ vững.

Được biết, Châu Hà Yến Nhi là thế hệ người mẫu cùng thời với Thân Thúy Hà. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, cô lui về hậu trường và dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm của mình. "Tôi nghĩ chỉ có khán giả 7X, 8X mới biết tôi thôi. Ngày trước, tôi xuất thân là một người mẫu và đoạt giải Hoa hậu ảnh vào năm 2000. Công việc lúc đó của tôi là người mẫu, MC của đài truyền hình và không có tham gia phim. Vì tôi bận học đại học nên đã từ bỏ nhiều cơ hội, tôi không thể dang dở việc học nên phải tạm gác lại mọi thứ. Sau khi ra trường, tôi lập gia đình nên chủ yếu tôi làm công việc ở đài truyền hình", Châu Hà Yến Nhi chia sẻ với Thanh Niên.

Được góp mặt trong phim 'Mưa đỏ' là một điều vinh dự và hạnh phúc

Châu Hà Yến Nhi thừa nhận cô rất đam mê diễn xuất nhưng chưa sắp xếp được thời gian để thực hiện ước mơ vì bận chăm lo gia đình. Khi con cái đã lớn, cô bắt đầu góp mặt trong một số tác phẩm truyền hình như Bóng của thị thành, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Chúng ta phải hạnh phúc...

Đối với Châu Hà Yến Nhi, được góp mặt trong phim Mưa đỏ là một điều vinh dự và hạnh phúc. Tuy nhiên, cô cũng chịu không ít áp lực vì nhân vật khiến người xem nhớ đến hình ảnh đầy khí chất mạnh mẽ và bản lĩnh của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Châu Hà Yến Nhi bộc bạch: "Khi tôi nhận vai này, tôi rất áp lực. Việc mọi người có sự so sánh hay đặt nhiều kỳ vọng cho vai diễn này là hoàn toàn đúng và dễ hiểu. Khi đồng ý đảm nhận nhân vật tôi cũng sợ lắm, tôi sợ mình không truyền tải được hết mình những điều mọi người mong muốn. May mắn, đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng có chia sẻ rằng bộ phim không tập trung vào nhân vật của tôi mà đây chỉ là nhân tố trong bàn đàm phán ở giai đoạn lịch sử đó. Vì thế, điều này khiến tôi bớt áp lực và nghĩ rằng mình có thể làm được".

Tuy đã có kinh nghiệm diễn xuất qua nhiều dạng vai khác nhau nhưng Châu Hà Yến Nhi phải thừa nhận đây là một thử thách lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của cô. Ngoài ra, cô cũng đánh giá cao cách làm việc của ê kíp bởi đã tạo không khí chân thật giúp diễn viên dễ dàng nhập vai hơn.

"Nếu mọi người có mặt ở trường quay, mình sẽ cảm nhận được tính chân thật. Đó không phải là một buổi quay phim, các diễn viên thật sự đặt mình vào vị trí của nhân vật khiến không khí trở nên thiêng liêng. Bây giờ nhớ lại tôi còn nổi da gà. Lúc đó, đạo diễn nói cho chúng tôi biết tâm lý như thế nào, câu chuyện ra sao và ngoài kia chiến trường khốc liệt đến mức nào. Từ đó, mọi người cảm nhận được khó khăn ở thời khắc thiêng liêng của lịch sử", cô nói.