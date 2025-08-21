Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Chúng tôi tận hiến 200% sức lực cho phim 'Mưa đỏ'

Ê kíp đoàn phim Mưa đỏ cùng dàn diễn viên tại buổi công chiếu phim Ảnh: ĐPCC

Sau buổi công chiếu phim điện ảnh Mưa đỏ vào chiều 20.8 tại TP.HCM, đạo diễn Đặng Thái Huyền, giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy, nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cùng dàn diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang... có buổi giao lưu với truyền thông, chia sẻ về hành trình thực hiện dự án.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Phim ca ngợi tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc.

Vì sao Thân Thúy Hà suýt bỏ vai trong Mưa đỏ?

Chia sẻ tại buổi công chiếu, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết cô và cả ê kíp đã tận tâm để hoàn thành tác phẩm nên không tiếc nuối gì. "Chúng tôi đã tận hiến đến 200% sức lực của mình dành cho Mưa đỏ. Suốt quá trình quay, chúng tôi chưa bao giờ thấy nản. Bởi chúng tôi không chỉ coi đây là một bộ phim, một dự án mà là một chiến dịch, một trận đánh, là một nén tâm nhang để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước", nữ đạo diễn bày tỏ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ không có bất cứ hối tiếc nào trong quá trình thực hiện phim Mưa đỏ Ảnh: ĐPCC

Nói về thông điệp của bộ phim, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: "Chúng tôi không dám nói về một cái nhìn trực diện hay không công bằng hay không, mà câu trả lời rõ nét nhất và thông điệp lớn nhất nằm ở trên phim. Mong muốn lớn nhất, thông điệp lớn nhất mà chúng tôi muốn gửi gắm trong phim là đất nước có được phát triển hay không, có được vững bền hay không, đó là ở sự hòa hợp, đoàn kết rất lớn, sự chung tay của toàn dân tộc. Đó mới là mục tiêu lớn nhất mà tất cả công dân Việt Nam đều mong muốn hướng tới. Và tôi tin rằng những thế hệ đạo diễn tiếp theo sẽ thực hiện thêm nhiều phim điện ảnh về lịch sử của đất nước".

Đại tá Kiều Thanh Thúy - Phó giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân cho biết, Mưa đỏ đã được ấp ủ suốt nhiều năm, trải qua nhiều lần chỉnh sửa trước khi được phê duyệt. Quá trình chuẩn bị cho đến khi bộ phim hoàn thành mất tổng cộng 3 năm. Ê kíp bắt đầu xây dựng bối cảnh, tuyển diễn viên, sau đó bấm máy vào tháng 11.2024.

Đại tá Nguyễn Thu Dung (Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân), đại tá Kiều Thanh Thúy và đạo diễn Đặng Thái Huyền tại buổi công chiếu phim (từ trái sang) Ảnh: ĐPCC

Đại tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ: "Chúng tôi đã tiến hành đi khảo sát, lựa chọn bối cảnh tại 13 tỉnh, thành phố trước khi lựa chọn thị xã Quảng Trị làm bối cảnh chính, cách Thành cổ Quảng Trị khoảng 4 km. Toàn bộ phim trường được xây dựng trên diện tích 40 ha. Để có thể bảo đảm an toàn cho các diễn viên, tất cả phà công binh đã phải vây chặn một khúc sông Thạch Hãn, đồng thời rà soát bom mìn để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi quay hình".

Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' trải lòng về áp lực của từng nhân vật

Trong dự án Mưa đỏ, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng đảm nhận vai Cường, một nhân vật then chốt của câu chuyện. Anh cho rằng khó khăn lớn nhất của mình và các diễn viên là tái hiện, diễn tả làm sao để khán giả đồng cảm được ông cha ngày xưa đã khổ cực, khó khăn đến mức nào.

Nam diễn viên bày tỏ: “Chúng tôi là những người trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình, cho dù có cố gắng tìm hiểu, rèn luyện đến đâu thì vẫn rất khó để thực sự cảm nhận được thế nào là sự sinh tồn giữa chiến tranh như ông cha. Trên phim trường, dù bom đạn nổ ngay bên tai, chúng tôi vẫn biết mình an toàn bởi đã có Điện ảnh Quân đội nhân dân chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thế hệ đi trước thì không như thế. Chính vì vậy, các diễn viên đã phải trao đổi rất lâu để làm sao phối hợp nhịp nhàng, mang đến những cảm xúc chân thật cho khán giả, mong rằng khán giả sẽ dành nhiều yêu thương cho bộ phim".

Đỗ Nhật Hoàng (trái) đảm nhận vai Cường, còn diễn viên Steven Nguyễn vào vai Quang Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, diễn viên Steven Nguyễn vào vai Quang - một người lính ở phía bên kia chiến tuyến. Đây là một vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý phức tạp, đánh dấu sự lột xác của anh khi vượt ra khỏi những vai diễn hành động quen thuộc. “Vai diễn của tôi khá nhạy cảm, là một người lính ở phía bên kia. Thử thách lớn nhất đối với tôi là làm thế nào để thể hiện đúng tinh thần của nhân vật Quang trong kịch bản gốc. Tôi phải làm sao để mọi người không hiểu lầm và không đi vào lối cũ. Nhờ sự đồng hành, chỉ dẫn của Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê kíp, tôi mới có thể hoàn thành tốt vai diễn này", anh chia sẻ.

Diễn viên Thân Thúy Hà đóng vai mẹ Quang. Cô cho biết vai diễn này vốn không phải là thử thách về mặt kỹ năng diễn xuất nhưng lại mang đến nhiều trải nghiệm. Nữ diễn viên chia sẻ: "Đặt trong bối cảnh của bộ phim, có những phân đoạn dù đau khổ vì mất con nhưng đạo diễn yêu cầu tôi không được khóc. Vai diễn của tôi tập trung thể hiện tình thương của người mẹ dành cho con, nỗi đau của người mẹ mất con. Cho dù phe nào, nỗi đau đó của các bà mẹ đều như nhau".

Thân Thúy Hà chia sẻ về vai người mẹ trong phim

Ảnh: ĐPCC

Phim điện ảnh Mưa đỏ thuộc đề tài chiến tranh - cách mạng, với kịch bản của nhà văn Chu Lai, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Bộ phim được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này. Mưa đỏ chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 22.8.