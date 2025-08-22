Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lương Gia Huy cho biết khi tham gia thử vai cho phim 'Mưa đỏ', anh được giao một nhân vật khác. Nhưng sau đó, đạo diễn Đặng Thái Huyền khuyên anh nên thử sức với vai Hoàng.

Sau khi ra mắt, dàn diễn viên của bộ phim điện ảnh Mưa đỏ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong đó, Lương Gia Huy cảm thấy hãnh diện khi vai diễn của anh nói riêng và bộ phim nói chung được mọi người ghi nhận.

“Là một công dân của Việt Nam và là một nghệ sĩ, Huy ý thức cống hiến cho nước nhà hay nghệ thuật là điều nên làm. Dự án này không chỉ là một bộ phim mà được ví như một nén tâm nhang gửi đến các ông cha ta, những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước cho chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay. Huy rất vui và cảm thấy tự hào khi được tham gia dự án, gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ", anh bộc bạch.

Đằng sau vai diễn của Lương Gia Huy trong Mưa đỏ - Ảnh 1.

Lương Gia Huy bước ra từ cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015. Năm 2017, anh được chọn tham gia cuộc thi Nam vương Đại sứ Hoàn vũ diễn ra tại Indonesia. Sau đó, anh góp mặt trong một số phim như Viên đạn cuối cùng, Nữ chủ, Mặt trời mùa đông...

Ảnh: NVCC

Ở tác phẩm điện ảnh này, Lương Gia Huy đảm nhận vai Hoàng - một trung úy thuộc Trường Võ Bị Đà Lạt. Đây là một trong ba nhân vật được nhắc đến nhiều ở nguyên tác của nhà văn Chu Lai. Theo Lương Gia Huy, anh đã trải qua nhiều vòng casting để nhận được cái "gật đầu" của đạo diễn.

"Ban đầu tôi được giao vai Sen trong vòng tuyển chọn. Nhưng sau khi thử vai, đạo diễn muốn tôi thử thêm một nhân vật khác, đó chính là Hoàng", Lương Gia Huy chia sẻ với Thanh Niên.

Cũng giống như các đồng nghiệp khác, Lương Gia Huy không tránh khỏi việc bị giật mình, hoảng hốt trong lần đầu nghe tiếng bom đạn. Tuy nhiên, sau vài lần làm quen, anh không còn sợ hãi nữa. Anh nói: "Ban đầu khi nghe bom nổ với khối lượng thuốc nổ lớn, tôi cũng có giật mình. Tuy nhiên, dần dần cũng quen. Đồng thời, tôi cũng là diễn viên hành động nên thích nghi khá nhanh, thậm chí ngủ cũng không bị ảnh hưởng nữa".

Đằng sau vai diễn của Lương Gia Huy trong Mưa đỏ - Ảnh 2.

Lương Gia Huy cùng dàn diễn viên Mưa đỏ

Ảnh: NVCC

Mặc dù đã được rèn luyện thể lực nhưng Lương Gia Huy và các diễn viên vẫn gặp không ít trở ngại ở phân đoạn tập võ. Theo nam diễn viên, thời tiết ở Quảng Trị mưa liên tục cộng với việc quay ở địa hình trống trải nên gió rất mạnh. Dẫu vậy, các diễn viên vẫn cố gắng để hoàn thành tốt vai trò của mình.

"Trong suốt thời gian ăn ngủ và làm việc cùng với các anh em, những kỷ niệm từ đi chợ nấu cơm đến cùng nhau tập luyện thể thao để gìn giữ ngoại hình cho dự án, những buổi ngồi tâm sự quây quần bên nhau hay những cái giá rét khi quay đêm… tôi đều ghi nhớ. Hơn thế nữa, tôi còn nhận được nhiều tình cảm và tinh thần từ các đồng nghiệp. Và trong nửa năm đó, chúng tôi đã bên nhau như một gia đình. Khi kết thúc dự án, dù không ai nói ra nhưng trong mắt ai cũng đượm buồn và lưu luyến", anh trải lòng.

