'Mưa đỏ': Khúc tráng ca tri ân những người lính đã ngã xuống

Dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, Mưa đỏ không đi theo lối kể khô cứng của phim chiến tranh tư liệu, mà dựng lại một không gian sử thi vừa dữ dội vừa giàu cảm xúc.

Phim xoay quanh hành trình chiến đấu và hy sinh của những người lính trẻ gồm Cường (Đỗ Nhật Hoàng), Tạ (Phương Nam), Bình (Lâm Thanh Nhã)... thuộc Quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong trận Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - trận chiến kéo dài 81 ngày đêm đã đi vào lịch sử như một biểu tượng bất khuất.

Lúc này, phía Quân đội Mỹ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa dùng mọi biện pháp tàn nhẫn, dốc sức chiếm thành cổ nhằm giành thế thượng phong trên bàn Đàm phán Paris. Kết quả của cuộc chiến lần này sẽ quyết định vận mệnh sắp tới của toàn dân tộc Việt Nam.

Tác phẩm không chỉ dừng ở hình ảnh bom đạn mà còn khắc họa tình đồng chí, đồng đội, những rung cảm riêng tư, mối dây gia đình, tình yêu giữa khói lửa. Đó chính là điểm chạm khiến bộ phim vượt ra ngoài phạm vi của một bản hùng ca, trở thành câu chuyện nhân văn về con người trong chiến tranh.

81 ngày đêm đầy máu và nước mắt để đổi lấy tự do cho dân tộc được tái hiện trong Mưa đỏ ẢNH: GALAXY STUDIO

Bản anh hùng ca của thế hệ thanh niên tuổi đôi mươi

Trong bối cảnh điện ảnh Việt những năm gần đây chủ yếu xoay quanh phim thị trường, tình cảm hoặc hài giải trí, Mưa đỏ xuất hiện như một điểm nhấn đặc biệt.

Đây là tác phẩm hiếm hoi do Điện ảnh Quân đội Nhân dân đầu tư với quy mô lớn: Phim trường rộng 40 ha dựng tại Quảng Trị, hàng nghìn diễn viên quần chúng, những đại cảnh chiến trận được thực hiện công phu.

Khán giả khi đến rạp không chỉ xem một bộ phim, mà còn được “sống lại” trong không gian lịch sử. Từng thước phim là sự tái hiện chân thực cảnh mưa bom bão đạn, những đêm nước lũ vây quanh thành cổ, hay cảnh người lính ngã xuống trong tư thế giữ chặt lá cờ Tổ quốc. Điện ảnh trở thành cỗ máy thời gian, đưa người xem trở về quá khứ cách đây hơn nửa thế kỷ.

Phim sử dụng những góc quay cùng kỹ xảo hiện đại để khắc họa sự ác liệt của chiến tranh ẢNH: GALAXY STUDIO

Điểm nhấn của Mưa đỏ còn nằm ở cách phim khắc họa con người. Họ là những thanh niên tuổi đôi mươi, rời giảng đường, ruộng đồng để ra trận, mang trong mình niềm tin mãnh liệt vào ngày đất nước thống nhất. Câu thoại của Tạ khi cất lên vừa hài hước, song cũng mang đến cảm giác tiếc nuối cho người xem: "Đội mình có một ông họa sĩ, một ông nhạc sĩ, một thằng nhóc... cầm bút thì được, nhưng cầm súng thì có ra gì không? Để các ông ra chiến trường như thế này thì cũng uổng phí tài năng nhỉ!".

Phim không tô vẽ lý tưởng cao siêu mà lắng lại ở những khoảnh khắc bình dị: Nỗi nhớ quê hương, mẫu thư gửi mẹ, nụ cười hiếm hoi trong giờ phút nghỉ ngơi. Qua đó, tác phẩm làm bật lên bi kịch nhưng cũng đầy kiêu hãnh: Cha ông đã chấp nhận hy sinh tuổi xuân, thậm chí cả tính mạng, để đổi lấy hòa bình cho thế hệ sau. Cái tên “Mưa đỏ” không chỉ gợi màu máu loang trong mưa, mà còn là hình ảnh ẩn dụ về sự đổ xuống vô giá của hàng nghìn sinh mệnh trẻ.

Mưa đỏ không chỉ bởi chiến trường ngập máu, mà còn là ngọn lửa như luôn bùng cháy trong tim các chiến sĩ quả cảm ẢNH: GALAXY STUDIO

'Mưa đỏ': Bài học về hòa bình gửi đến thế hệ hôm nay

Điều khiến Mưa đỏ đáng trân trọng nằm ở thông điệp xuyên suốt: Chiến tranh là mất mát, hòa bình là điều thiêng liêng. Khi tiếng súng đã lùi vào quá khứ, bộ phim trở thành lời nhắc nhở với người trẻ hôm nay - những người chưa từng nếm trải khói lửa - rằng độc lập không phải tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng xương máu.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bộ phim Việt này mang giá trị giáo dục rõ rệt: Khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với hòa bình. Đó cũng chính là sứ mệnh lớn lao của điện ảnh khi chạm đến đề tài lịch sử, không chỉ kể lại quá khứ, mà còn định hình thái độ của hiện tại và tương lai.

Dĩ nhiên, một tác phẩm có quy mô lớn như Mưa đỏ khó tránh được những hạn chế. Một số đoạn thoại còn nặng tính khẩu hiệu, chưa thật sự tự nhiên. Nhịp phim có lúc dàn trải, dễ gây mệt cho khán giả trẻ vốn quen với tiết tấu nhanh.

Đồng thời, do cần tập trung khắc họa những cột mốc quan trọng của trận đại chiến, câu chuyện của một số tuyến nhân vật còn dang dở. Chuyện tình giữa anh lính Cường và cô dân công Hồng (Lê Hạ Anh) được thể hiện chớp nhoáng, thiếu điểm chạm cần thiết để lấy nước mắt người xem; dù lực diễn của Đỗ Nhật Hoàng và Lê Hạ Anh đều tốt.

Nhiều số phận nhân vật có cách khai thác vội vã, mang đến cảm giác tiếc nuối ẢNH: GALAXY STUDIO

Tuy nhiên, những điểm trừ ấy không làm lu mờ giá trị tổng thể của tác phẩm, mà chỉ cho thấy thách thức to lớn khi điện ảnh Việt chạm đến mảng đề tài sử thi - chiến tranh.

Mưa đỏ không đơn thuần là một bộ phim chiếu rạp, mà là một nén nhang gửi đến anh linh các liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị, là lời tri ân của hôm nay với thế hệ đã ngã xuống.

Bằng tâm huyết của ê kíp, tác phẩm trở thành cột mốc quan trọng trong dòng phim lịch sử Việt Nam, để mỗi khán giả khi bước ra khỏi rạp đều lắng lại với một câu hỏi: Hòa bình ngày hôm nay, đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu cơn mưa đỏ?