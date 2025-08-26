Vì sao 'Mưa đỏ' gây bão phòng vé?

Tính đến sáng 26.8, phim Mưa đỏ đã cán mốc hơn 130 tỉ đồng sau 4 ngày chiếu, với hơn 827.000 vé bán ra. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay của một bộ phim lịch sử - chiến tranh, và được dự đoán sẽ tiếp tục tiến xa tới mốc 300 tỉ đồng. Thành tích này đặt Mưa đỏ vào nhóm tác phẩm hiếm hoi chứng minh rằng phim về đề tài chiến tranh, nếu được làm chỉn chu, hoàn toàn có thể bùng nổ ở phòng vé.

Có thể thấy Mưa đỏ chạm tới trái tim khán giả chính là nhờ cách kể chuyện giàu biểu tượng và âm nhạc. Bộ phim mở ra và khép lại bằng bản giao hưởng Mưa đỏ của nhân vật trung tâm Vũ Kiên Cường, tạo cảm giác như một vòng lặp ký ức, nơi âm nhạc giữ lại dư âm chiến tranh. Cùng với đó là hàng loạt hình ảnh biểu tượng gây ám ảnh: những bông sen trúng đạn, người phụ nữ nhảy múa trong mưa bom, cảnh tiễn biệt trên dòng Thạch Hãn… Tất cả khiến bộ phim không dừng lại ở mức tái hiện lịch sử mà nâng lên thành một trải nghiệm thẩm mỹ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và NSND Lý Thái Dũng khẳng định tay nghề khi dựng nên các đại cảnh ga tàu, Thành cổ Quảng Trị với ánh sáng và góc máy vừa lãng mạn vừa dữ dội, tránh lối minh họa khô cứng thường thấy ở dòng phim này.

Mưa đỏ đã tạo "cú nổ" về doanh thu sau 4 ngày công chiếu ẢNH: ĐPCC

'Mưa đỏ' mang lại cảm giác chân thực, chạm tới trái tim khán giả

Một điểm cộng lớn nữa là sự gần gũi của dàn diễn viên trẻ. Với những gương mặt thuộc thế hệ gen Z như Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn… bộ phim kéo câu chuyện năm 1972 đến gần với khán giả trẻ hôm nay. Họ không chỉ diễn tả sự dũng cảm và hy sinh, mà còn mang lại cảm giác chân thực, trẻ trung, giúp người xem trẻ tuổi dễ tìm thấy chính mình trong đó. Thêm vào đó, ê kíp chọn lựa phương án quay thực cảnh trên trường quay hoành tráng bên dòng sông Thạch Hãn, kết hợp phục trang, đạo cụ được đầu tư kỹ lưỡng, tạo cảm giác thật thay cho những lớp kỹ xảo hời hợt. Âm nhạc trong phim cũng góp phần khiến các cảnh tiễn biệt, hy sinh trở nên bi tráng mà vẫn giàu tính nghệ thuật.

Cảnh trong phim Mưa đỏ ẢNH: ĐPCC

Nhưng chỉ chất lượng nghệ thuật thôi chưa đủ để tạo "cú nổ". Mưa đỏ còn thành công nhờ chiến lược phát hành hợp thời điểm. Chọn ngày ra mắt 22.8, sát dịp lễ Quốc khánh 2.9 - thời điểm khán giả có nhu cầu thưởng thức những tác phẩm mang ý nghĩa tri ân, lịch sử. Ngay trước khi công chiếu, phim đã có hơn 60.000 vé đặt sớm, báo hiệu sức nóng chưa từng có. Trong tuần đầu, Mưa đỏ được phân bổ hơn 12.500 suất chiếu, và nhờ hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, tỷ lệ lấp đầy luôn cao, buộc rạp liên tục tăng suất. Trong bối cảnh các phim ngoại và một số phim Việt cùng thời điểm không đủ sức cạnh tranh, Mưa đỏ gần như độc chiếm phòng vé, củng cố hiệu ứng "chiếm sóng".

Năm 2025 là dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, nên thông điệp tri ân quá khứ, nhìn lại tuổi 20 bất tử của thế hệ đi trước dễ dàng chạm đến cộng đồng. Mưa đỏ kể câu chuyện đi vào nỗi đau chung, nhất là nỗi đau của những người mẹ Việt Nam, khiến khán giả các thế hệ đều có thể đồng cảm. Dĩ nhiên, bộ phim không tránh khỏi vài tranh luận, chẳng hạn một số cảnh được cho là "thi vị hóa chiến tranh". Thế nhưng, những điều này không làm giảm đi "sức nóng" của bộ phim. Như vậy, sau Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối từng tạo ấn tượng tốt về doanh thu, Mưa đỏ tiếp tục đánh dấu bước tiến mới của dòng phim lịch sử - chiến tranh trên màn ảnh Việt.