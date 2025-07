Diễn viên trẻ Việt Nam được tán dương tại LHP ở Mỹ là ai?

Phim có Võ Điền Gia Huy đóng chính được vinh danh ở Mỹ

Võ Điền Gia Huy (giữa) trên sân khấu Liên hoan phim châu Á New York 2025 ẢNH: NVCC

Tối 27.7 (theo giờ địa phương), diễn viên Võ Điền Gia Huy cùng ê kíp phim Skin Of Youth - Ồn ào tuổi trẻ cùng lên nhận Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo (Special Jury Award) dành cho hạng mục Uncaged của Liên hoan phim châu Á New York lần thứ 24 (NYAFF 2025). Trước đó, tác phẩm có buổi chiếu ra mắt trong khuôn khổ liên hoan và chính thức ra mắt thị trường Bắc Mỹ từ ngày 24.7 vừa qua.

Ngay sau suất chiếu ra mắt thị trường Bắc Mỹ, đạo diễn Ash Mayfair và dàn diễn viên có buổi trò chuyện cùng khán giả cũng như truyền thông. Ash có những chia sẻ về cảm hứng làm phim, trải nghiệm cá nhân và cách nhà làm phim này muốn "làm một bộ phim thật sự về cộng đồng chuyển giới mà không thương hại, không tô hồng". Tác phẩm nhận nhiều phản hồi tích cực từ các cây viết phê bình.

Nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi với vai nam chính trong Skin Of Youth ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, diễn xuất của nam chính Võ Điền Gia Huy là điểm sáng của phim, giúp nam diễn viên 29 tuổi nhận nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Chia sẻ trong phần hỏi đáp, một nhà phê bình đánh giá vai diễn của Gia Huy là "một vai diễn dám đi tới cùng của cảm xúc". Anh gây ấn tượng với cảnh rượt đuổi nghẹt thở trong khu ổ chuột, những cuộc so găng đẫm máu cùng khả năng khắc họa nội tâm sâu sắc của nhân vật với những nỗi dồn nén, khát khao.

Asian Movie Pulse viết về nam chính của Ồn ào tuổi trẻ: "Võ Điền Gia Huy mang đến một nhân vật Nam vừa dữ dội vừa tuyệt vọng - một thân hình như đá nhưng ánh mắt thì tan chảy". Họ gọi Gia Huy là "linh hồn vật lý" của bộ phim, người giữ mọi thứ khỏi rơi vào melodrama quá mức.

Trong khi đó, Buttered Popcorn đánh giá đây là "một trong những phim Việt xuất khẩu dễ tiếp cận nhất trong những năm gần đây, vừa gai góc vừa dịu dàng, đầy chất điện ảnh". Trang này cũng nhấn mạnh: "Võ Điền Gia Huy không chỉ diễn bằng cơ thể, anh diễn bằng nội tâm sâu sắc".

Gay City News - một trang tin tức vốn nổi tiếng khắt khe với phim LGBTQ++, cũng dành lời khen cho Skin of Youth: "Dù đôi chỗ còn vụng về trong cấu trúc, nhưng bộ phim có năng lượng nguyên bản, gợi nhớ những nhịp điệu ngột ngạt của Sài Gòn cuối thế kỷ trước và hơn cả, nó chân thật".

Biết ơn những cơ hội đến với mình

Gia Huy hạnh phúc khi tác phẩm mình đóng chính được giới thiệu ở quốc tế ẢNH: NVCC

Nhắc đến thành công của Skin of Youth, Võ Điền Gia Huy nói đây là một nguồn động lực to lớn đối với anh và tất cả thành viên trong đoàn phim. Nghệ sĩ 9X trân trọng cơ hội được đặt chân đến New York và giới thiệu tác phẩm điện ảnh của mình đến khán giả quốc tế.

"Mỗi một cơ hội tham dự liên hoan phim quốc tế đều như một lần cho tôi sống lại ngày đầu tiên bén duyên với ống kính, với phim ảnh. Dù cũng đã tích lũy cho bản thân một số vai diễn điện ảnh nhưng cảm giác hồi hộp vẫn luôn ở đó trong khoảnh khắc chờ đợi phản ứng của khán giả cho vai diễn tiếp theo của mình. Tôi chỉ biết bày tỏ sự biết ơn đối với những cơ hội đến với mình, biết ơn những người đã tin tưởng và đồng hành với mình trong mỗi dự án", anh chia sẻ.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trước khi bén duyên với điện ảnh, Gia Huy từng đứng trên sân khấu kịch, làm mẫu lookbook, tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc. Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt lớn của nam diễn viên trẻ khi anh nhận được sự chú ý với vai diễn trong Thưa mẹ con đi. Sau thành công từ vai diễn, anh liên tục biến hóa trên màn ảnh qua một số tác phẩm: Fanti, Kẻ ăn hồn, Ước mình cùng bay, Tiệm ăn của quỷ…

Skin Of Youth kể câu chuyện tình đẹp và đau, được thể hiện qua những cú đấm, máu và cả những ánh nhìn dịu dàng đến nghẹt thở ẢNH: NVCC

Skin Of Youth là bộ phim tranh giải chính thức trong hạng mục quan trọng bậc nhất NYAFF 2025: Uncaged, cùng với 7 phim châu Á khác. Phim bấm máy vào năm 2023, do đạo diễn người Mỹ gốc Việt Ash Mayfair thực hiện với sự hợp tác đa quốc gia: Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ và Singapore. Ồn ào tuổi trẻ lấy bối cảnh TP.HCM những năm 1990 với lát cắt đầy bụi bặm, đổ vỡ, hoài niệm... từ đó kể một chuyện tình đẹp đẽ - đau đớn giữa một võ sĩ boxing và một vũ công nuôi ước mơ được phẫu thuật để hoàn toàn sống với thân phận con gái.

Sau Skin Of Youth, Võ Điền Gia Huy dự kiến tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với bộ phim Tử chiến trên không ra mắt tháng 9 tới.