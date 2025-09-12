Hà Anh Tuấn 'đóng phim'?

Được lấy cảm hứng từ live concert Chân trời rực rỡ diễn ra vào mùa xuân năm 2023, bộ phim do Lan Nguyễn đạo diễn, ghi lại hành trình hát cùng những đứa trẻ là truyền nhân của nghệ thuật 'xẩm' đang mai một dần trên sân khấu lớn dưới ngọn núi thiêng của Hà Anh Tuấn.

Hà Anh Tuấn cùng các nghệ nhân nhí trong câu lạc bộ xẩm Hà Thị Cầu ẢNH: VIET VISION

Về nội dung, hành trình bắt đầu khi "người kể chuyện" Hà Anh Tuấn đến với trường quay của Như chưa hề có cuộc chia ly - chương trình truyền hình lâu đời đã không ngừng tìm kiếm cội nguồn cho những người đồng bào Việt Nam gần 2 thập niên qua. Tại đây, anh chứng kiến những cuộc đoàn tụ sau nửa thế kỷ lưu lạc, trong số đó, có một cuộc đoàn tụ đặc biệt của người con trở về từ nước Pháp xa xôi.

Sau đó mạch phim đến với Ninh Bình, được ghi hình trải dài khắp các địa danh nổi tiếng, từ trái tim của cố đô Hoa Lư, đầm Vân Long, núi Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi, Bái Đính cổ tự, Vườn quốc gia Cúc Phương... cho đến ngôi trường tiểu học ở xã Yên Phong.

Bên cạnh những người Việt nhỏ bé bình dị, tác phẩm còn có sự xuất hiện của "huyền thoại âm nhạc" Kitaro trong những sáng tác đặc biệt của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Từ đây, những giai điệu bất hủ của Kitaro cùng những làn điệu xẩm thập âm cổ truyền… đã vẽ nên câu chuyện 'cội nguồn'.

Những khung hình giàu cảm xúc từ phim tài liệu âm nhạc Chân trời rực rỡ ẢNH: VIET VISION

Trước đó, Lan Nguyễn đã hợp tác cùng Hà Anh Tuấn trong phim Những vết thương lành khắc họa "vết thương" của 4 nhân vật đặc biệt gồm nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thị Vân, nhạc sĩ Ngọc Lễ, nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái và đạo diễn - bác sĩ - phóng viên chiến trường Nguyễn Thị Xuân Phượng.

Họ là những con người với cuộc đời khác nhau, tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng lại có một sợi dây vô hình kết nối, từ đó trở thành một câu chuyện về "vết thương". Bộ phim ra mắt độc quyền trên nền tảng Netflix Đông Nam Á vào năm 2023.

Năm 2020, nữ đạo diễn gây ấn tượng với phim tài liệu âm nhạc về chân dung nhạc sĩ Trần Tiến mang tên M àu Cỏ Úa và nhận được phản ứng tích cực.

Với tác phẩm mới, Lan Nguyễn cho biết: "Chân Trời Rực Rỡ là hành trình đầy phức tạp của chính tôi tại vùng đất Ninh Bình để cố thấu hiểu về căn tính của chính mình. Tôi đã được chính vùng đất ấy yêu thương và dẫn dắt để tìm thấy câu trả lời".

Tác phẩm sẽ ra mắt lần đầu tiên tại LHP Tài liệu châu Á - Việt Nam vào lúc 9 giờ ngày 14.9 tại Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương. Đây là chuỗi chương trình do EUNIC (Liên minh các Tổ chức Văn hóa châu Âu) phối hợp với Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương thực hiện hằng năm, với mong muốn "xóa nhòa biên giới văn hóa".