Hà Anh Tuấn lần đầu kết hợp DTAP

Ca khúc nằm trong album Made in Vietnam của nhóm DTAP ra mắt gần đây, hợp tác cùng nhiều tên tuổi của làng nhạc Việt như NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, NSƯT Thanh Thúy, Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Hiền Thục...

Bài hát là sự tôn vinh tình yêu dành cho lá quốc kỳ của người Việt ta, đồng thời là lời tri ân đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, qua đó gửi gắm thông điệp về niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình dựng xây đất nước.

Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi rất trân trọng và quý mến dự án của DTAP bởi lòng yêu quê hương đất nước trong sáng và chân thành. Đó là 'ADN' của thế hệ trẻ, là cách họ dùng âm nhạc và cơ hội của mình để tận hiến. Bài hát Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ hay và đẹp chính vì sự chân thành ấy. Âm nhạc kỳ diệu ở chỗ nó tạo nên một vòng tay lớn chính từ sự rung động tự nhiên của nguồn cội và dòng máu đồng bào. Và cao hơn hết là sự biết ơn. Thật hạnh phúc được trở thành một phần của tác phẩm này!".

MV của ca khúc do đạo diễn "trăm triệu view" Kawaii Tuấn Anh thực hiện với những hình ảnh được ghi hình thực tế trong dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Bên cạnh những thước phim tái hiện lễ diễu binh, MV còn tập hợp hàng trăm cảnh quay do các cameraman trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về, khắc họa không khí rợp cờ đỏ trong từng con phố, ngôi làng, công trình, sân vận động.

Hà Anh Tuấn cũng mang ca khúc này lên nhiều sân khấu lớn, như chương trình cầu truyền hình Thời Cơ Vàng . Nam ca sĩ bày tỏ: "Khi đứng biểu diễn trên những sân khấu đặc biệt của nhà nước, nhận được sự động viên của những lãnh đạo cao nhất, Tuấn và tất cả những nghệ sĩ cảm thấy mình được sống và hát trong lòng của đất nước".

Về phía DTAP, đại diện nhóm sản xuất chia sẻ: "Đối với DTAP, việc bài hát này liên tục xuất hiện trên các sân khấu lớn của VTV qua giọng hát Hà Anh Tuấn là một niềm tự hào sâu sắc. Khi viết bài hát, chúng tôi nghĩ đến những hình ảnh rất gần gũi trong đời sống nên khi ca khúc được hát giữa không gian quốc gia, đó đã trở thành ký ức chung để mọi người cùng nhìn thấy mình trong đó. Với DTAP, đây là khoảnh khắc âm nhạc được sống trọn vẹn nhất: mang lại cảm giác gắn kết và niềm tự hào rất tự nhiên, như hơi thở, như nhịp sống hàng ngày của người Việt".