Lý do khiến nhà sản xuất 'Mưa đỏ' lên tiếng cảnh báo

Nhà sản xuất Mưa đỏ vừa có bài đăng cảnh báo về tình trạng vi phạm bản quyền liên quan đến tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền trên các nền tảng trực tuyến. Theo Điện ảnh Quân đội nhân dân, đơn vị này phát hiện một số trang mạng, nền tảng trực tuyến và tài khoản cá nhân tự ý đăng tải, phát sóng hoặc trình chiếu phim khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản.

Không chỉ tạo cơn sốt tại phòng vé, Mưa đỏ còn đón tin vui khi được lựa chọn tranh tài ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2026

Ảnh: NSX

“Chúng tôi xin khẳng định mọi hành vi sao chép, phát hành, trình chiếu, trích đoạn, cắt ghép hoặc sử dụng hình ảnh, âm thanh của phim truyện điện ảnh Mưa đỏ mà không được phép là vi phạm pháp luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ”, đơn vị này phản hồi.

Cũng theo nhà sản xuất, các hành vi trên không chỉ xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị chính trị, nghệ thuật và thông điệp nhân văn của tác phẩm. Đơn vị này cho rằng việc vi phạm bản quyền phim còn làm tổn hại đến công sức, tâm huyết của tập thể nghệ sĩ, chiến sĩ và ê kíp sáng tạo đã cống hiến cho Mưa đỏ.

Trong bài đăng, Điện ảnh Quân đội nhân dân mong khán giả và cộng đồng yêu điện ảnh không xem, không chia sẻ, không lan truyền các bản phim Mưa đỏ được đăng tải trái phép. Phía nhà sản xuất kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tôn trọng giá trị sáng tạo và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Dàn diễn viên như Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang... được nhiều khán giả yêu mến sau thành công của phim điện ảnh Mưa đỏ Ảnh: NSX

“Mọi thông tin chính thức về việc phát hành và chiếu phim Mưa đỏ sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức của Điện ảnh Quân đội nhân dân. Rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ và ủng hộ của quý vị để Mưa đỏ lan tỏa sâu rộng hơn nữa những giá trị nhân văn, lòng tự hào dân tộc và tinh thần người lính Việt Nam”, phía nhà sản xuất chia sẻ thêm.

Sức hút của phim điện ảnh Mưa đỏ

Mưa đỏ là tác phẩm điện ảnh do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Từ khi ra mắt, dự án này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả, liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục , điển hình là tác phẩm Việt có doanh thu trong ngày cao nhất. Rời rạp từ 29.9, Mưa đỏ chạm mốc doanh thu hơn 700 tỉ đồng, tương đương khoảng 8 triệu lượt vé bán ra. Nhiều chuyên gia cũng nhận định sẽ rất lâu mới có một tác phẩm đánh bại kỷ lục mà Mưa đỏ tạo ra.

Sau cơn sốt tại phòng vé, Mưa đỏ tiếp tục đón tin vui khi được tham gia tranh tài hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2026. Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, bộ phim này được hầu hết các thành viên thuộc hội đồng tuyển chọn đánh giá là gần với tiêu chí dự giải Oscar kỳ này hơn cả. Còn đối với nhà sản xuất, việc tác phẩm được lựa chọn tranh tài là sự ghi nhận to lớn đối với nỗ lực của tập thể nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ đã đồng hành cùng bộ phim trong suốt chặng đường.