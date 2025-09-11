'Mưa đỏ' tiếp tục đón tin vui sau khi vượt 'Mai' của Trấn Thành

Theo ghi nhận từ trang Box Office Vietnam, tính đến chiều 11.9, doanh thu Mưa đỏ đã vượt mốc 600 tỉ đồng. Dự án lấy cảm hứng và hư cấu từ cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt sau 20 ngày công chiếu và đạt 5,8 tỉ đồng (tính đến hơn 14 giờ ngày 11.9), bỏ xa các đối thủ như Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, Khế ước bán dâu, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành, Cô dâu ma...

Mưa đỏ là phim Việt đầu tiên vượt mốc doanh thu 600 tỉ đồng ẢNH: ĐPCC

Từ khi ra rạp, Mưa đỏ liên tục dẫn đầu phòng vé, lập kỷ lục phim Việt có doanh thu trong ngày cao nhất (hơn 50 tỉ đồng) và trở thành phim Việt ăn khách nhất. Ngoài việc ra mắt đúng thời điểm cả nước hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn được đánh giá cao về mặt chất lượng, quy tụ dàn diễn viên như Phương Nam, Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn...

Thấy gì về phim đề tài chiến tranh sau thành công của 'Mưa đỏ'?

Khi Mưa đỏ tạo cơn sốt phòng vé, trước đó là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, nhiều người cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng về sự đón nhận của khán giả đối với các bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng. Cũng có nhiều người đặt vấn đề về việc làm sao để dòng phim này phát triển mạnh song tránh tình trạng "bội thực" như trường hợp của phim kinh dị những năm gần đây.

Đoàn phim Mưa đỏ giao lưu cùng khán giả ẢNH: FANPAGE MƯA ĐỎ

Theo ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, để dòng phim chiến tranh cách mạng có thể phát triển bền vững, việc đầu tư vào khâu kịch bản, nghiên cứu kỹ lịch sử là điều cần thiết. Cục trưởng cho rằng từ quá trình tìm tòi đó, đoàn phim xây dựng những câu chuyện giàu tính nhân văn, gần gũi nhưng thuyết phục. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ hiện đại và hợp tác quốc tế trong quá trình sản xuất sẽ giúp nâng cao chất lượng tác phẩm.

"Làm phim chiến tranh là một quá trình đầy thử thách, đòi hỏi kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm dày dặn và kinh phí lớn. Chính vì vậy, việc đổ xô đi làm phim khó có thể xảy ra. Ngược lại, tôi tin rằng chiến tranh cách mạng là một mảng đề tài vô cùng phong phú, với kho tàng câu chuyện, nhân vật và bối cảnh sống động, do đó không có gì phải lo ngại về sự 'cạn kiệt ý tưởng' trong tương lai", Cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ.