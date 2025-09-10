Cục trưởng Cục Điện ảnh nói gì về cơn sốt 'Mưa đỏ'?

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục điện ảnh cho biết sức hút của Mưa đỏ cho thấy khán giả Việt luôn kỳ vọng vào những tác phẩm có quy mô lớn, được đầu tư chỉn chu về kỹ thuật lẫn nghệ thuật. Bên cạnh đó, thành công của tác phẩm này cũng cho thấy nhu cầu thưởng thức của công chúng ngày càng cao, đòi hỏi một dự án điện ảnh vừa phải mang tính giải trí hấp dẫn, vừa chuyển tải được giá trị văn hóa của dân tộc.

Mưa đỏ trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất. Tính đến hiện tại, tác phẩm đã thu về 590 tỉ đồng Ảnh: FBNV

“Đây là tín hiệu tích cực, khích lệ các nhà sản xuất, trong đó có cả các đơn vị điện ảnh nhà nước, mạnh dạn đầu tư cho những dự án lớn, từ đó nâng cao vị thế điện ảnh Việt Nam trong lòng khán giả”, Cục trưởng Cục điện ảnh chia sẻ.

Theo ông Đặng Trần Cường, việc Điện ảnh Quân đội nhân dân, với sự hỗ trợ trực tiếp của Bộ Quốc phòng, tham gia sản xuất một bộ phim bom tấn thương mại là tín hiệu rất đáng mừng. “Với vai trò cơ quan quản lý, Cục Điện ảnh trân trọng nỗ lực này. Chúng tôi tin rằng khi các đơn vị nhà nước phối hợp cùng lực lượng sáng tạo, công nghiệp điện ảnh sẽ có thêm những tác phẩm chất lượng, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa có sức lan tỏa trong đời sống văn hóa, từng bước nâng tầm điện ảnh Việt Nam trong khu vực và quốc tế”, ông Đặng Trần Cường cho hay.

Tín hiệu vui sau 'Mưa đỏ'

Thành công của Mưa đỏ cũng là tín hiệu cho thấy khán giả Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ không hề thờ ơ mà luôn sẵn sàng đón nhận và đồng hành cùng dòng phim chiến tranh cách mạng. Theo ông Đặng Trần Cường, chính cách thể hiện chân thực, "đời" hơn đã tạo nên sự khác biệt cho phim. “Sự thành công của dòng phim chiến tranh cách mạng gần đây là kết quả của sự thay đổi đồng bộ: có sự đầu tư vốn lớn, chú trọng vào cảm xúc và nghệ thuật, cho đến sự phát triển của công nghệ và truyền thông, sự chuyên nghiệp trong việc phát hành phim cùng với đó là sự thay đổi trong tâm lý và nhu cầu tìm hiểu lịch sử của khán giả, đặc biệt là giới trẻ”, Cục trưởng Cục điện ảnh nói.

Dàn diễn viên tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, quảng bá phim Ảnh: Fanpage Mưa đỏ

Nói về lý do Mưa đỏ tạo cơn sốt trên phòng vé, ông Đặng Trần Cường cho rằng việc ra mắt vào dịp lễ lớn của đất nước giúp phim tạo hiệu ứng cộng hưởng về cảm xúc và truyền thông. Cục trưởng nhấn mạnh: “Những thời điểm này, ký ức hào hùng của dân tộc được khơi dậy, tạo ra một "mảnh đất màu mỡ" cho phim chiến tranh. Tuy nhiên, tôi tin rằng yếu tố quyết định vẫn là chất lượng tác phẩm - một kịch bản chất lượng, giàu cảm xúc, hình ảnh ấn tượng, âm nhạc lôi cuốn và diễn xuất”.

Theo ông Đặng Trần Cường, đặc thù của phim về đề tài chiến tranh là đòi hỏi sự đầu tư lớn về tài chính, vượt xa con số các nhà làm phim thương mại hiện nay. Tuy nhiên, thành công của Mưa đỏ và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là tín hiệu cho thấy phim về đề tài chiến tranh Việt Nam có thể bước ra khỏi phạm vi “giá trị lịch sử, nghệ thuật” để thu hút công chúng.

“Gần đây, sự suy giảm doanh thu của một số bộ phim Việt cho thấy thị hiếu khán giả đang có sự thay đổi, hướng đến những tác phẩm có giá trị nhân văn và nghệ thuật sâu sắc hơn. Đặc biệt, nhiều khán giả trẻ bắt đầu quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử dân tộc thông qua các sản phẩm văn hóa chất lượng. Đây là tín hiệu tích cực cho dòng phim lịch sử, chiến tranh trong tương lai”, ông Đặng Trần Cường cho hay.