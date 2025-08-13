Long Đẹp Trai nói lý do đi casting phim hành động ở tuổi 49

Dự án điện ảnh Trại buôn người vừa tổ chức buổi tuyển chọn diễn viên, quy tụ hơn 1.000 người tham gia. Nhiều sao Việt cũng tìm kiếm cơ hội góp mặt trong tác phẩm hành động của đạo diễn Toni Dương Bảo An, trong đó phải kể đến NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Long Đẹp Trai, diễn viên Quách Ngọc Ngoan, diễn viên Quách Ngọc Tuyên, diễn viên Ngọc Tưởng, diễn viên Thùy Anh…

Trại buôn người thuộc thể loại phim hành động - tội phạm xã hội. Tác phẩm không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn gióng lên hồi chuông về thực trạng buôn người đang diễn ra hiện nay. Chính vì thế, ê kíp khẳng định không đi tìm những ngôi sao, mà tìm những “con người có khả năng sống thật, chiến đấu thật, và cùng chúng tôi kể câu chuyện thật”. Đảm nhận vai trò giám khảo là đạo diễn Hoàng Nam, đạo diễn Cường Ngô, Phong Bụi, Nhân Gà Vlog…

Long Đẹp Trai và dàn sao thử thách mình tại buổi casting

Có mặt tại buổi tuyển chọn, diễn viên Long Đẹp Trai ấn tượng với không khí sôi động cũng như quy mô. Theo sao nam, đề tài phim mang tính thời sự, được người dân quan tâm ở thời điểm hiện tại. Nói về lý do chấp nhận đến casting dù bản thân đã là một diễn viên nổi tiếng, anh chia sẻ: “Từ đó giờ tôi chưa từng làm phim hành động, nhưng ngưỡng mộ những dự án hành động của đạo diễn Toni. Tôi cũng muốn thử sức mình ở lĩnh vực này” ẢNH: ĐPCC

Trở lại với diễn xuất sau thời gian vắng bóng, nhiều người tò mò về sự thể hiện của Quách Ngọc Ngoan tại buổi casting phim ẢNH: ĐPCC

Sau Thám tử Kiên, Sĩ Toàn tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong buổi tuyển chọn phim hành động. Anh chia sẻ: “Đây là đề tài không quá mới mẻ nhưng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai thích làm việc nhẹ lương cao. Đường đi chúng ta có thể chọn, nhưng phải tỉnh táo lên” ẢNH: ĐPCC

Quách Ngọc Tuyên thích thú khi có mặt tại buổi tuyển chọn diễn viên cho phim hành động. Anh cho biết bản thân là người thích thể thao nên xem đây là một trải nghiệm thú vị khi được gặp gỡ, “đánh đấm” cùng các đồng nghiệp. “Khi nghe chia sẻ về dự án này, tôi ủng hộ đạo diễn liền”, sao nam 8X bày tỏ ẢNH: ĐPCC

NSƯT Tuyết Thu cho biết cô đã lường trước vấn đề về thể lực, đánh đấm khi tham gia casting phim hành động. “Hồi học ở trường sân khấu, tôi cũng tập tành và biểu diễn võ thuật. Ở nhà tôi cũng tập thể thao, yoga nên có thể đáp ứng yêu cầu ban tổ chức đưa ra”, nữ nghệ sĩ chia sẻ ẢNH: ĐPCC

Ngọc Tưởng hào hứng với các yêu cầu mà ban tổ chức đặt ra trong quá trình tuyển chọn diễn viên. Anh kể tại buổi casting, bản thân vào vai nạn nhân, phải cố gắng tìm cách sinh tồn để có thể lo cho những người thân yêu. Kinh nghiệm làm nghề giúp Ngọc Tưởng vượt qua các thử thách mà ê kíp đặt ra ẢNH: ĐPCC

Khả Ngân phải trải qua nhiều vòng tại buổi tuyển chọn về sức bền, đối kháng, diễn xuất... Vốn là dân thể thao nên nữ diễn viên không gặp quá nhiều khó khăn khi thực hiện các yêu cầu này ẢNH: ĐPCC

Thùy Anh đặc biệt ấn tượng với không khí cũng như quy mô của buổi casting Trại buôn người. Cũng theo sao nữ 9X, tác phẩm đề cập đến một chủ đề mang tính thời sự nên cô không khỏi hào hứng đến thử vai ẢNH: ĐPCC

Á hậu Minh Kiên cũng gây bất ngờ khi xuất hiện tại buổi tuyển chọn để tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực diễn xuất. Nói về việc “lấn sân” này, người đẹp chia sẻ: “Đối với khán giả, hoa hậu thường là cô gái có hình ảnh nhẹ nhàng, điềm đạm. Nhưng ở tôi trội hơn về sự mạnh mẽ nên háo hức trải nghiệm ở buổi tuyển chọn này” ẢNH: ĐPCC

Thay vì chỉ đọc thoại hay diễn xuất trước máy quay, các thí sinh phải trải qua một loạt các thử thách thể chất và tinh thần được thiết kế đặc biệt. Điều này buộc họ phải bộc lộ bản năng, cảm xúc chân thật nhất của mình - những yếu tố then chốt cho một bộ phim hành động đòi hỏi chiều sâu tâm lý ẢNH: ĐPCC



