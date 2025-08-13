Long Đẹp Trai nói lý do đi casting phim hành động ở tuổi 49

Gây chú ý khi góp mặt trong buổi casting phim 'Trại buôn người', Long Đẹp Trai mong muốn trải nghiệm những điều mới mẻ trong một dự án phim hành động.
Dự án điện ảnh Trại buôn người vừa tổ chức buổi tuyển chọn diễn viên, quy tụ hơn 1.000 người tham gia. Nhiều sao Việt cũng tìm kiếm cơ hội góp mặt trong tác phẩm hành động của đạo diễn Toni Dương Bảo An, trong đó phải kể đến NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Long Đẹp Trai, diễn viên Quách Ngọc Ngoan, diễn viên Quách Ngọc Tuyên, diễn viên Ngọc Tưởng, diễn viên Thùy Anh…
Trại buôn người thuộc thể loại phim hành động - tội phạm xã hội. Tác phẩm không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn gióng lên hồi chuông về thực trạng buôn người đang diễn ra hiện nay. Chính vì thế, ê kíp khẳng định không đi tìm những ngôi sao, mà tìm những “con người có khả năng sống thật, chiến đấu thật, và cùng chúng tôi kể câu chuyện thật”. Đảm nhận vai trò giám khảo là đạo diễn Hoàng Nam, đạo diễn Cường Ngô, Phong Bụi, Nhân Gà Vlog…
Long Đẹp Trai và dàn sao thử thách mình tại buổi casting
Bình luận (0)