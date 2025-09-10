'The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng' là phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất

Đây là phần phim thứ 9 trong "vũ trụ kinh dị" của Warner Bros. và New Line. Chỉ trong tuần công chiếu đầu tiên tính từ ngày 5.9, phim đã thu về 194 triệu USD trên toàn thế giới, vượt qua con số ước tính 187 triệu USD đưa ra trước đó. Với thành tích này, bộ phim đã chính thức phá vỡ kỷ lục từng được thiết lập bởi It (2017) với 190 triệu USD, theo Variety ngày 8.9.

Doanh thu bùng nổ tại thị trường quốc tế

The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng cũng xác lập kỷ lục mới ở thị trường quốc tế với 110 triệu USD trong tuần mở màn. Trước đó, It: Chapter Two (2019) giữ kỷ lục với 92 triệu USD. Tại Bắc Mỹ, phim đạt 84 triệu USD, trở thành màn ra mắt lớn thứ 3 trong thể loại phim kinh dị, chỉ xếp sau It (123 triệu USD) và It: Chapter Two (91 triệu USD).

Phần phim tiếp theo của The Conjuring trở lại đỉnh cao với chuỗi thắng lợi liên tiếp Ảnh: Warner Bros.

Ngay từ ước tính hôm 7.9, doanh thu mở màn của bộ phim đã được ghi nhận là cao nhất từ trước đến nay đối với một tác phẩm trong loạt The Conjuring, tính cả thị trường nội địa lẫn toàn cầu.

Phim do đạo diễn Michael Chaves - người từng nhiều lần gắn bó với thương hiệu, cùng sự tham gia của Patrick Wilson và Vera Farmiga trong vai Ed và Lorraine Warren, hai nhà điều tra tâm linh đối mặt với thế lực ma quỷ trong một gia đình. James Wan - "cha đẻ" của "vũ trụ" The Conjuring cùng Peter Safran tiếp tục đồng sản xuất.

"Vũ trụ" The Conjuring bao gồm các phần hậu truyện và ngoại truyện như The Nun và Annabelle, hiện đã trở thành thương hiệu phim kinh dị có doanh thu cao nhất lịch sử với tổng cộng hơn 2,3 tỉ USD.

Patrick Wilson trong vai Ed Warren và Vera Farmiga trong vai Lorraine Warren tiếp tục đảm nhận vai chính trong The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng Ảnh: Warner Bros.

Với kinh phí sản xuất 55 triệu USD, The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng đã sớm trở thành "mỏ vàng" của Warner Bros. Đồng thời, hãng phim này vừa ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành studio đầu tiên có 7 bộ phim liên tiếp mở màn trên 40 triệu USD.

Sau giai đoạn ảm đạm với những thất bại thương mại như Joker: Folie à Deux, Mickey 17 hay The Alto Knights, Warner Bros. đã trở lại mạnh mẽ với loạt bom tấn phòng vé: A Minecraft Movie, Sinners, Final Destination Bloodlines, F1: The Movie (phát hành cho Apple), Superman và Weapons.

Tuy lập kỷ lục phòng vé, The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng lại nhận phản hồi không đồng đều. Trên Rotten Tomatoes, phim hiện chỉ đạt 57% điểm từ giới phê bình nhưng lại có tới 79% khán giả đánh giá tích cực.

Trong bài phê bình đăng trên trang Collider, cây bút Jeff Ewing chấm phim 7/10, nhận xét: "Bộ phim có nhiều khoảnh khắc thực sự đáng sợ, hình ảnh ấn tượng và những phân cảnh được dàn dựng tốt, đủ sức để khán giả nhớ đến như trò chơi vỗ tay trong phần đầu tiên hay cảnh Crooked Man nhảy ra hù dọa trong phần hai. Tuy nhiên, nhịp phim nhìn chung khá chậm, thiếu nhiều yếu tố kinh dị so với hai phần đầu, nhất là khi đây là tác phẩm kết thúc cả thương hiệu. Điều đáng tiếc hơn là phản diện chính được xây dựng và nhắc đến nhiều lần, nhưng khi xuất hiện lại bị xử lý khá hời hợt".