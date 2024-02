'The Conjuring 4' sẽ kết thúc toàn bộ thương hiệu 'Ám ảnh kinh hoàng'

The Conjuring 4, hiện chưa có tựa đề chính thức, đang được thực hiện. Michael Chaves, đạo diễn phần 3 (The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2021), tiếp tục chỉ đạo phần mới nhất này.

The Conjuring 4 là phần phim cuối cùng thuộc dòng chính của thương hiệu Ám ảnh kinh hoàng, bởi bên cạnh đó còn các series phái sinh khác là The Nun, Annabelle. Ngoài Michael Chaves trở lại vai trò cũ trong dự án mới, David Leslie Johnson-McGoldrick, biên kịch của phần 3, tiếp tục đảm nhận viết kịch bản cho phần 4. Đạo diễn James Wan, cha đẻ của thương hiệu, ngồi ghế sản xuất dự án cùng với nhà làm phim Peter Safran.

Thương hiệu phim trừ tà The Conjuring sẽ kết thúc ở phần thứ 4 NEW LINE CINEMA

Nội dung của dự án mới vẫn chưa được phía New Line Cinema hé lộ, song phim một lần nữa sẽ tập trung vào hành trình giải mã tâm linh của 2 nhà ngoại cảm Ed Warren và Lorrain Warren. Trong 3 phần phim trước, 2 nhân vật này do 2 nghệ sĩ Patrick Wilson và Vera Farmiga thủ vai. Dự án dự kiến khởi quay ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ vào mùa hè năm nay.

Mặc dù The Conjuring là thương hiệu kinh dị "nặng đô" có khởi đầu rất tốt, đầu tư ít nhưng lời to (phần đầu chiếu năm 2013 đầu tư kinh phí 20 triệu USD và thu về 320 triệu USD toàn cầu), song thời gian qua, thương hiệu này bị "vắt" đến cạn kiệt ý tưởng. Các phần phim hậu truyện lẫn ăn theo đều na ná nhau, cốt truyện lặp đi lặp lại. Phần 3 nhận mức chấm chỉ 53% trên Rotten Tomatoes, nhận "cà chua thối".

Hiện chưa rõ phía nhà sản xuất có đang lên lịch cho một dự án hoàn toàn mới thuộc "vũ trụ" phim The Conjuring hay không, bởi dù sao thì thương hiệu này vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" cho hãng sản xuất. Tổng doanh thu tại phòng vé của dòng phim chính cộng với những phần phim phái sinh đã trên 2,1 tỉ USD. Con số này nhìn thì có vẻ lớn nhưng nếu tính riêng từng phim lại không quá cao, đơn cử như Nun II (phần phim mới nhất trong "vũ trụ" phim này) ra rạp hồi tháng 9.2023 thu về số tiền khá khiêm tốn là 270 triệu USD toàn cầu.