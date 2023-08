Chưa ra rạp Việt, phim kinh dị 'Talk to Me' được 'bật đèn xanh' phần 2

Hai nhà làm phim Danny Philippou và Michael Philippou tiếp tục chỉ đạo Talk 2 Me, phần phim nối tiếp Talk to Me, trong khi các nhà sản xuất chưa công bố nội dung sơ lược của phim. Phần đầu hiện chiếu ở thị trường Bắc Mỹ, thu về hơn 26,3 triệu USD, đồng thời đang được chiếu ở nhiều thị trường châu Âu, theo Box Office Mojo.

Phim kinh dị Talk to Me nhận "mưa lời khen" từ giới phê bình phim A24

Phim Talk to Me kể về cô gái Mia (Sophie Wilde đóng) đã thông qua nghi thức gọi hồn người chết - bằng việc nắm một bàn tay sáp ghê rợn - để kết nối với người mẹ quá cố của cô. Tuy vậy, nghi thức này của Mia đã khiến cho hội bạn thất kinh hồn vía...

Đáng chú ý, đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của cặp YouTuber Danny Philippou và Michael Philippou, sở hữu kênh RackaRacka với 6,76 triệu lượt theo dõi, hơn 1 tỉ lượt xem. Trước đó, vào tháng 1 năm nay, phim Talk To Me của Danny Philippou và Michael Philippou đã ra mắt tại Liên hoan phim Sundance ở hạng mục Midnight Selections.

Phim Talk to Me có mức chấm rất cao trên Rotten Tomatoes, được khen về hầu như mọi khâu trong quá trình sáng tạo A24

Tác phẩm nhận "mưa lời khen" trên Rotten Tomatoes với mức chấm 95% (đạt chứng nhận "tươi"). Các tờ như Chicago Tribune, Observer, Irish Times, TheWrap... dành nhiều ngợi khen cho phim ở mọi khâu sáng tạo. Đây là một trong những phim kinh dị ấn tượng nhất năm nay, nối tiếp phim M3GAN (Gerard Johnstone chỉ đạo) chiếu hồi đầu năm. Ở thị trường Việt, phim được ấn định ngày ra rạp là 11.8.