Những phim kinh dị hay nhất năm 2023

Talk to Me (đạo diễn: Danny Philippou, Michael Philippou) là tác phẩm kinh dị siêu nhiên ấn tượng khác trong năm nay. Đáng ngạc nhiên, Talk to Me cùng với Skinamarink được chỉ đạo bởi những đạo diễn lần đầu tiên ngồi vị trí này. Với Danny Philippou và Michael Philippou, được biết tới là YouTuber nổi tiếng với những video kinh dị - hài trên YouTube trước khi chạm ngõ điện ảnh. Talk to Me là trải nghiệm đáng sợ về mặt nghe nhìn khi kể về hành trình kêu gọi người đã khuất của một nhóm bạn trẻ. Đây là "bom tấn" trong hè 2023, trở thành phim kinh dị sinh lời tốt nhất của hãng A24 tại phòng vé Bắc Mỹ với 48,2 triệu USD