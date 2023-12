'Godzilla Minus One': Phim nước ngoài ăn khách nhất ở Bắc Mỹ

Sau 3 năm kể từ phim hoạt hình Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (Sotozaki Haruo chỉ đạo), phim Nhật vừa có "thành tích" mới tại phòng vé khi Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki đạo diễn) trở thành phim nước ngoài ăn khách nhất trong dịp cuối tuần ở Bắc Mỹ (tính đến thời điểm hiện tại).

Phim Godzilla Minus One nhận hàng loạt lời khen từ giới phê bình phim TOHO

Cụ thể, theo cập nhật doanh thu từ Box Office Mojo, phim Godzilla Minus One thu 11,4 triệu USD tại Bắc Mỹ trong 3 ngày đầu xuất xưởng. Riêng thứ hai tuần này, phim thu hơn 1,2 triệu USD trong ngày, đứng nhất phòng vé, vượt qua các phim Mỹ đang chiếu. 4 ngày ra rạp, phim thu 12,6 triệu USD - một khởi đầu thuận lợi cho phim Nhật tại phòng vé Bắc Mỹ.

Godzilla Minus One vượt qua Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận về doanh thu 3 ngày đầu ra rạp. Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận thu 10,1 triệu USD hồi tháng 3.2020, tạo "hiện tượng" phim Nhật ở thị trường ngoài Nhật Bản.

Hiện tổng doanh thu của phim Godzilla Minus One là 40,9 triệu USD toàn cầu. Phim đang đứng vị trí thứ 2 trong danh sách phim ăn khách theo ngày ở Bắc Mỹ, với số tiền 1,7 triệu USD trong ngày thứ ba (giờ địa phương), xếp sau phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes.

Godzilla Minus One là tác phẩm về quái vật Godzilla mới nhất của "ông lớn" Toho. Khác với phần phim gần nhất chiếu năm 2016, tác phẩm này khắc họa sự trỗi dậy của siêu quái vật mang hơi thở nguyên tử trong bối cảnh hậu chiến ở Nhật. Phim đang nhận mức chấm rất tốt trên Rotten Tomatoes là 97%, đạt chứng nhận "tươi" cùng nhiều khen ngợi từ giới chuyên môn.

Doanh thu của phim Godzilla Minus One trong ngày 4.12, tức thứ hai tuần này, theo giờ Mỹ CHỤP MÀN HÌNH

Mức chấm mà phim nhận được trên Rotten Tomatoes CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù mới ra rạp Bắc Mỹ tuần qua nhưng khởi đầu tại phòng vé như thế, đối với phim Godzilla Minus One, là khá ấn tượng. Ở quê nhà, khi công chiếu đầu tháng 11, phim cũng đạt doanh thu tốt (với hơn 1 tỉ yen, tương đương 6,93 triệu USD); trong 3 ngày đầu, phim có tỉ lệ doanh thu nhiều hơn phần phim Godzilla năm 2016 là 22,8%).



Đồng thời, Godzilla Minus One cũng được ca ngợi là một trong những phim Godzilla hay nhất. Và vẫn như phần đầu, phim chứa đựng những biểu tượng mang tính ẩn dụ về xã hội Nhật sau thế chiến thứ hai.