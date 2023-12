Hai siêu quái vật trở lại trong bom tấn 'Godzilla x Kong: The New Empire'

Rebecca Hall, Brian Tyree Henry và Kaylee Hottle lần lượt đảm nhận các vai diễn của họ năm 2021 trong phim Godzilla x Kong: The New Empire, lần lượt qua vai tiến sĩ Illene Andrews, Bernie Hayes và Jia. Phim còn có sự tham gia của các diễn viên mới là Dan Stevens, Trần Pháp Lai…

Hai siêu quái vật Godzilla và Kong trở lại màn bạc

IMDb

Theo bản tóm tắt của đoàn phim Godzilla x Kong: The New Empire: "Phần mới nhất này tiếp nối cuộc đối đầu bùng nổ giữa Godzilla và Kong bằng một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới, đưa Kong toàn năng và Godzilla đáng sợ chống lại một mối đe dọa khổng lồ chưa được khám phá trong thế giới của chúng ta, thách thức chính sự tồn tại của hai siêu quái vật và của chính con người.

Trailer phim Godzilla x Kong: The New Empire

Bộ phim sẽ đi sâu hơn vào lịch sử của hai siêu quái vật này, nguồn gốc ra đời của chúng cũng như những bí ẩn của Skull Island (Đảo đầu lâu) và hơn thế nữa, khám phá trận chiến thần thoại đã giúp rèn giũa những sinh vật phi thường này, gắn kết chúng với loài người mãi mãi".

Godzilla x Kong: The New Empire là bộ phim thứ 38 trong loạt phim Godzilla, bắt đầu ở Nhật Bản vào năm 1954 với tựa Godzilla của đạo diễn Ishirō Honda. Đây cũng là bộ phim thứ 13 trong loạt phim King Kong, khởi quay bản đầu tiên ở Mỹ và ra rạp năm 1933.

Cảnh trong phim Godzilla x Kong: The New Empire IMDb

Godzilla x Kong: The New Empire (tựa Việt Godzilla x Kong: Đế chế mới) do Terry Rossio, Jeremy Slater và Simon Barrett viết kịch bản, dự kiến ra rạp toàn cầu (trong đó có Việt Nam) vào ngày 12.4.2024.