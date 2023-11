'Chúa tể những chiếc nhẫn' và hàng loạt bom tấn ra rạp Việt đầu tháng 12

"Bom tấn" Chúa tể những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà vua sẽ là tác phẩm mở màn cho tháng phim đầy sôi động cuối năm, dự kiến chiếu vào ngày 29.11. Trong lần tái chiếu ở thị trường Việt này (phim ra mắt khán giả quốc tế từ năm 2003), tác phẩm được chiếu dưới định dạng IMAX. Với bộ phim hoành tráng như Chúa tể những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà vua, đặc biệt ở những cảnh chiến đấu mãn nhãn, nhà phân phối "chiều tới bến" người yêu điện ảnh khi chiếu phim ở định dạng chất lượng cao như vậy.

Phần 3 của Chúa tể những chiếc nhẫn được chiếu định dạng IMAX tại thị trường Việt NEW LINE CINEMA

Chúa tể những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà vua là phần thứ 3 trong loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn của đạo diễn Peter Jackson ra mắt khán giả đầu thập niên 2000. Cả 3 phần phim chuyển thể đạt thành công vang dội, nhất là về giải thưởng điện ảnh với tổng cộng 17 giải Oscar từ 30 đề cử.

Bạn không thân là phim Thái hiếm hoi về tuổi học đường ra rạp Việt trong tháng 12 GDH 559

Từ đầu tháng 12, hàng loạt phim đáng chú ý chen chân tại rạp. Phim tình cảm hài, học đường Bạn không thân (Not friends) của đạo diễn Atta Hemwadee dự kiến chiếu ngày 1.12. Phim đào sâu mối quan hệ lứa tuổi học trò ở ngưỡng cửa cuộc đời. Bạn không thân được Thái Lan gửi tranh giải Phim quốc tế xuất sắc tại giải Oscar lần thứ 96.

Cũng ra rạp vào ngày 1.12 là phim Đế chế Napoleon APPLE

Cùng "chen chân" trong ngày 1.12 là phim lịch sử Đế chế Nappoleon (tựa tiếng Anh: Napoleon) của đạo diễn gạo cội Ridley Scott (85 tuổi), tác phẩm xoáy sâu vào cuộc đời của một trong những nhân vật có ảnh hưởng bậc nhất lịch sử thế giới là Napoleon Bonaparte, thời điểm giữa cuộc Cách mạng Pháp. Tài tử Joaquin Phoenix thủ vai chính của phim là Nappoleon. Đây là phim lịch sử có quy mô hoành tráng, được các hãng Apple Studios và Scott Free Productions rót tiền sản xuất với kinh phí ít nhất là 130 triệu USD.

Một tuần sau đó, phim kinh dị Việt Kẻ ăn hồn của đạo diễn Trần Hữu Tấn, quy tụ dàn diễn viên như NSND Ngọc Thư, NSƯT Chiều Xuân, Võ Điền Gia Huy, Huỳnh Thanh Trực, Nguyễn Phước Lộc, Nghinh Lộc, Lý Hồng Ân... sẽ ra rạp vào ngày 8.12.

Hình ảnh được "nhá hàng" trong phim kinh dị Kẻ ăn hồn ĐPCC

Kẻ ăn hồn ra đời sau khi loạt phim trực tuyến Tết ở làng Địa Ngục "gây sốt" trên mạng. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thảo Trang. Dàn diễn viên đóng Kẻ ăn hồn thuộc nhiều thế hệ, vừa trẻ, vừa gạo cội. Phim làm về hành trình tìm kiếm rượu sọ người, loại rượu cổ thuật ở làng Địa Ngục. Ê-kíp đầu tư trang phục, bối cảnh, đưa vào phim nhiều yếu tố văn hóa dân gian độc đáo, tuy vậy, vẫn đảm bảo khác biệt so với loạt phim chiếu trực tuyến.

Sau Kẻ ăn hồn một tuần, ngày 15.12, phim hoạt hình (anime) Thiếu niên và chim diệc (tựa tiếng Anh: The boy and the heron) của đạo diễn Hayao Miyazaki (82 tuổi) công chiếu. Lẽ ra phim chiếu vào ngày 1.12 tại thị trường Việt nhưng sau đó phía nhà phát hành thông báo bất ngờ dời chiếu. Đây là tác phẩm có thể nói là "hiếm hoi" của Ghibli chiếu thương mại rộng rãi tại Việt Nam, và cũng đã rất lâu kể từ tác phẩm gần nhất là Gió nổi (2013), khán giả Việt mới được xem tiếp phim của vị đạo diễn huyền thoại này.

Phim Thiếu niên và chim diệc dời chiếu đến giữa tháng 12 GHIBLI

Giới phê bình phương Tây đánh giá cao phim Thiếu niên và chim diệc trước khi ra rạp Bắc Mỹ chính thức vào ngày 8.12, với mức chấm 97%, đạt chứng nhận "tươi". Phim một lần nữa là sự chạm tay của nhà làm phim huyền thoại Hayao Miyazaki vào những yếu tố huyền thoại và thân phận con người thời hậu chiến ở Nhật.

Có nhiệm vụ kết lại tháng 12 và "chào rạp" vào năm 2023 là phim siêu anh hùng Aquama và vương quốc thất lạc (Aquaman and the Lost Kingdom) của đạo diễn James Wan. Phim chiếu vào ngày 22.12. Tác phẩm được xem là "canh bạc" của Warner Bros. và DC tại phòng vé thế giới, sau một năm làm ăn bết bát với những phim siêu anh hùng không tạo được tiếng vang.

Poster phim Aquaman và vương quốc thất lạc W.B

Aquaman và vương quốc thất lạc là phần phim tiếp theo thuộc "vũ trụ" DC, nối liền các diễn biến sau phần phim đầu chiếu năm 2018. Siêu anh hùng Aquaman, sau khi thống trị đại dương, một lần nữa phải đứng lên để bảo vệ gia đình, biển cả trước kẻ thù. Phim quy tụ dàn diễn viên như Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II và Nicole Kidman.