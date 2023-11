'Thiếu niên và chim diệc' của đạo diễn huyền thoại Hayao Miyazaki ra rạp Việt

Sau một thời gian khá lâu - tròn một thập niên từ phim The Wind Rises (2013), khán giả Việt mới có cơ hội thưởng thức tác phẩm tiếp theo của nhà làm phim huyền thoại Nhật Bản Hayao Miyazaki là Thiếu niên và chim diệc. Phim ra rạp Việt một tuần trước thời điểm được chiếu tại thị trường Bắc Mỹ.

Poster phim Thiếu niên và chim diệc do CGV phát hành CGV

Thiếu niên và chim diệc được mô tả là "tác phẩm hư cấu lớn" của Hayao Miyazaki. Phim lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết How Do You Live? ra mắt năm 1937 của Genzaburo Yoshino, kể về hành trình đầy sắc màu của cậu bé Mahito Maki bên trong một tòa tháp bị bỏ hoang cùng một con diệc biết nói. Nhạc phim tiếp tục do nhà soạn nhạc kỳ cựu Joe Hisaishi, cộng sự thân thiết của Hayao Miyazaki qua nhiều tác phẩm, đảm nhận.

Sau một thập niên Hayao Miyazaki không cho ra tác phẩm mới, Thiếu niên và chim diệc tiếp tục là sự chạm tay của đạo diễn vào chủ đề chiến tranh và những biến động trong đời sống của con người thời hậu chiến. Sau khi gây tiếng vang tại Nhật, "bom tấn" này của Ghibli được khán giả Việt chờ đợi. Trên trang Facebook chính thức của CGV, thông tin phim được chiếu tại Việt Nam khiến người hâm mộ bày tỏ sự thích thú.

Trailer phim Thiếu niên và chim diệc

Phim Thiếu niên và chim diệc cũng rất được lòng các nhà phê bình phương Tây. Phim nhận mức chấm lên đến 98% từ các trang đánh giá uy tín với "mưa lời khen".