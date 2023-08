Phim 'The Boy and the Heron' của Hayao Miyazaki ra mắt khán giả Âu - Mỹ

Phim The Boy and the Heron của đạo diễn Hayao Miyazaki sẽ chiếu mở màn tại Liên hoan phim (LHP) San Sebastian (thuộc Liên đoàn quốc tế các Hiệp hội những nhà sản xuất phim - FIAPF, Tây Ban Nha) lần thứ 71 vào ngày 22.9. Mùa giải năm nay kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 22.9 - 30.9. Đây là lần thứ 4 Hayao Miyazaki tái xuất tại LHP châu Âu nhưng là lần đầu tiên ông có phim tranh giải chính thức.

Đạo diễn Hayao Miyazaki lần đầu tiên có phim chiếu mở màn tại LHP Quốc tế Toronto G.I

Trước khi đến với LHP San Sebastian, The Boy and the Heron sẽ được chiếu mở màn ở LHP quốc tế Toronto (TIFF), Canada ngày 7.9. Sau rất nhiều tác phẩm hoạt hình do Ghibli sản xuất được chiếu tại TIFF qua các năm như Princess Mononoke (1999), Spirited Away (2002), From Up on Poppy Hill (2011), The Wind Rises (2013), The Tale of The Princess Kaguya (2014) và The Red Turtle (2016), đây là lần đầu tiên một phim hoạt hình Nhật Bản được chiếu mở màn ở TIFF.

Khi ra mắt tại quê nhà, phim đạt doanh thu "khủng". Chỉ trong 3 ngày đầu công chiếu, phim thu về hơn 13,2 triệu USD, bán hơn 1 triệu vé, cao hơn so với các phim trước đây do chính ông đạo diễn. Đây là tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt, mặc dù xưởng phim Ghibli không chạy bất kỳ chiến dịch truyền thông nào trước đó, trong khi đây lại là phim đánh dấu sự trở lại của Hayao Miyazaki sau một thập niên vắng bóng màn ảnh.

Một trong số những hình ảnh của phim The Boy and the Heron được tung ra gần đây GHIBLI

GKIDS, nhà phân phối phim tại thị trường Bắc Mỹ, đã mua thành công bản quyền của The Boy and the Heron và đang lên lịch chiếu tại nơi này trong năm nay.