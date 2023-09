Phim 'The Boy and the Heron' của Hayao Miyazaki tung trailer đẹp nhưng khó hiểu

Trailer The Boy and the Heron của Hayao Miyazaki cuối cùng cũng trình làng khán giả với thời lượng hơn 1 phút, đẹp, nhiều khung hình dữ dội nhưng lại rất khó hiểu.

Một cảnh trong trailer phim The Boy and the Heron GHIBLI

Yếu tố đầu tiên hiện lên trong trailer đó là chiến tranh - cảnh từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước đây trong các tác phẩm của vị đạo diễn 82 tuổi. Cậu bé Mahito chạy nháo nhào giữa dòng thác người đang rầm rập chen lấn giữa lửa khói chiến tranh, sau đó, cậu đến một ngôi nhà và bắt gặp một con diệc xám - con chim xuất hiện trong poster phim và gây khó hiểu cho khán giả khi Ghibli (hãng sản xuất tác phẩm) tung poster thời gian đầu. Đi dọc hành lang ngôi nhà, cậu bắt gặp mấy bà cụ với hình thù kỳ lạ, và họ cũng bất ngờ khi gặp cậu nên liền tản ra.

Những hình ảnh tiếp đó càng rời rạc, khó hiểu. Mahito lang thang một mình vào một tòa tháp cũ, khi đứng trước tòa tháp, lối vào tối om của nơi này bỗng dưng phát sáng, đèn ngay lập tức sáng lên tựa như một đường hầm nơi xe lửa ra vào, gợi nhớ cảnh phim nổi tiếng trong tác phẩm Spirited Away (2001). Sau đó, cậu tiếp xúc với hàng loạt sinh vật bí ẩn: những linh hồn trắng, trong suốt trôi nổi lơ lửng trong không trung gợi nhớ sinh vật xuất hiện trong rừng trong tác phẩm Princess Mononoke (1997), sinh vật lửa có khuôn mặt người gợi nhớ Lucifer trong phim Howl's Moving Castle (2004), một đám cóc bò khắp người Mahito và một bầy cá lao nhao... Hình ảnh này nối tiếp hình ảnh kia, trong đó có một hình ảnh đầy siêu thực là Mahito chạm tay vào cơ thể người phụ nữ, cơ thể cô ta ngay lập tức trở thành nước...

Cảnh mở đầu ấn tượng trong trailer GHIBLI

Nhiều sinh vật lạ xuất hiện xuyên suốt trong trailer phim GHIBLI

Phim của Hayao Miyazaki luôn cần phải xem hết và xem kỹ để có thể hiểu được những gì ông và ê-kíp sáng tạo trong tác phẩm. Những hình ảnh trong trailer The Boy and the Heron tuy quyến rũ nhưng vẫn cần đợi đến khi phim ra rạp chính thức mới có thể hiểu được sự liên kết và ý nghĩa của chúng là gì.

Trong mô tả của nhà sản xuất, thông qua tác phẩm này, Hayao Miyazaki một lần nữa chạm tay vào các chủ đề thường xuyên xuất hiện trong phim của ông như sự sống - cái chết, chiến tranh, các sinh linh đầy tổn thương giữa thế giới biến chuyển không ngừng... Phim sẽ ra rạp Bắc Mỹ ngày 8.12 năm nay.