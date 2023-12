Những phim tệ nhất 2023

Những ngày cuối cùng của năm nay gần khép lại với hàng loạt phim chất lượng trồi sụt. Hollywood sở hữu hàng loạt phim đáng xem nhưng vẫn có nhiều phim tệ, đến hẹn lại lên, Variety chọn ra 2 danh sách phim tệ nhất 2023, và nhiều cái tên trong số đó không khó đoán.

Asteroid City, phim tranh giải Cành cọ vàng, góp mặt trong danh sách phim tệ nhất 2023 FOCUS FEATURES

Danh sách 5 phim đầu tiên của cây bút Owen Gleiberman gồm có phim: Ghosted (Dexter Fletcher chỉ đạo), Asteroid City (Wes Anderson chỉ đạo), Your Place or Mine (Aline Brosh McKenna chỉ đạo), Magic Mike’s Last Dance (Steven Soderbergh chỉ đạo) và Heart of Stone (Tom Harper chỉ đạo).

Trong số các phim này, tác phẩm Asteroid City từng tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2023, đồng thời nhận về những đánh giá tích cực từ khán giả lẫn giới phê bình phim. Không khó hiểu khi Heart of Stone hay Ghosted góp mặt trong danh sách vì đây đều là những tác phẩm có chất lượng không thật sự chinh phục khán giả, mặc dù phần nghe nhìn ổn, dàn diễn viên thuộc sao hạng A ở Hollywood.

Phim The Flash là "bom xịt" siêu anh hùng trong năm nay W.B

Danh sách còn lại của cây bút Peter Debruge vẫn là những phim "xứng đáng" và sự góp mặt gây bất ngờ. Danh sách gồm các phim Winnie the Pooh: Blood and Honey (đạo diễn: Rhys Frake Waterfield), Carmen (đạo diễn: Benjamin Millepied), Paint (đạo diễn: Brit McAdams), Caligula: The Ultimate Cut (đạo diễn: Tinto Brass) và The Flash (đạo diễn: Andy Muschietti).

Xét về tổng thể, The Flash không đến nỗi là phim tệ nhất trong năm 2023, thậm chí có thể nói đây là phim giải trí khá tốt, ngoại trừ một số yếu tố, như kỹ xảo của phim, không thật sự tốt. Nếu so sánh với các phim siêu anh hùng khác như The Marvels hay Ant-Man 3 thì The Flash, về mặt chất lượng, chưa hẳn đã tệ hơn.

Phim kinh dị Winnie-the-Pooh: Blood and Honey bị chê thậm tệ về mặt chất lượng điện ảnh ITN

Với những phim còn lại trong danh sách của Peter Debruge, sự lựa chọn hầu như không khó hiểu, đơn cử như Winnie the Pooh: Blood and Honey, bộ phim kinh dị thuộc dòng chặt chém, lấy cảm hứng từ hình tượng gấu Pooh dễ thương của tác giả E. H. Shepard. Hàng loạt cây bút phê bình đánh giá phim này tệ đến mức... không thể chấp nhận được vì chẳng tạo nên giá trị gì về điện ảnh.