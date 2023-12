Đạo diễn James Cameron tiết lộ các phần tiếp theo của ‘Avatar’

Phần 3 được thực hiện từ trước khi Avatar: The Way of Water ra rạp (tháng 12.2022, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử với 2,3 tỉ USD trên toàn cầu). James Cameron quay Avatar 3 và một phần của Avatar 4 đồng thời với Avatar: The Way of Water để đảm bảo tính liên tục về tuổi tác giữa các nhân vật trong phim.

Đạo diễn James Cameron PEOPLE

"Chúng tôi đã quay chuyển động nhân vật và chụp ảnh người thật trên phần 3 khi thực hiện Avatar: The Way of Water. Chúng tôi còn quay luôn một phần của phần 4 vì các nhân vật trẻ tuổi đều xuất hiện trong 2 phần này vì thử tưởng tượng 6 năm sau mới quay thì họ sẽ thay đổi như thế nào", James Cameron nói.

Đạo diễn vẫn còn một phần của Avatar 4 và toàn bộ Avatar 5 để quay tiếp. Phần 3 ban đầu dự kiến ra mắt vào năm 2024, nhưng Disney trì hoãn việc nhượng quyền thương mại và lên lịch ra mắt vào ngày 19.12.2025. Avatar 4 dự kiến ra mắt ngày 21.12.2029, tiếp theo là phần cuối Avatar 5 khởi chiếu ngày 19.12.2031, 22 năm sau bộ phim bom tấn đầu tiên Avatar ra rạp năm 2009.

Không có nhiều thông tin về Avatar 3, kể cả tên chính thức, ngoại trừ việc James Cameron tiết lộ rằng sẽ giới thiệu một chủng tộc Na'vi đối kháng hơn. Nhà sản xuất phim nhượng quyền Jon Landau cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Empire hồi đầu năm nay rằng Avatar 3 sẽ giới thiệu "một chủng tộc hung hãn" với thủ lĩnh là Varang.

Landau nói thêm: "Có người tốt và có người xấu. Người Na'vi cũng vậy. Thông thường, mọi người không thấy mình xấu. Nguyên nhân sâu xa khiến chúng phát triển thành thứ mà chúng ta cho rằng xấu là gì? Có lẽ còn có những yếu tố khác mà chúng ta chưa biết".

Cảnh trong phần 3 Avatar IMDb

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, James Cameron nói rằng bằng cách mở rộng câu chuyện qua nhiều bộ phim Avatar, ông có thể tạo ra một loạt phim về các nhân vật đặc biệt cũng như những đột phá về công nghệ.

"Sáng tạo lớn trong Avatar 3 sẽ là việc mô tả chiều sâu nhân vật hơn. Chúng ta đang nhìn thấy nền văn hóa mới, những sinh vật mới - tất cả những thứ tương tự mà bạn mong đợi từ một bộ phim Avatar. Nhưng toàn bộ ý tưởng của loạt phim này là sống cùng những con người khác lạ và tiếp tục cuộc hành trình hoành tráng cùng họ. Vì vậy, tôi nghĩ không chỉ là kỹ xảo, kỹ thuật quay dưới nước đẹp nhất từng được thực hiện mà còn hiểu rõ hơn về trái tim và tâm hồn của các nhân vật. Một số nhân vật mới rất thú vị sẽ xuất hiện. Đây là cuộc hành trình xuyên thời gian, diễn ra xuyên suốt phần 3, 4 và 5", Cameron nhìn nhận.

Hai phần đầu bom tấn Avatar đang được phát trực tuyến trên Disney+.