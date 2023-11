James Cameron tốn 2 năm để chỉnh sửa 'Avatar 3' trước khi ra rạp

Sau khi phim Avatar: The Way of Water ra mắt và "công phá" phòng vé toàn cầu, còn khá lâu phần 3 của series này mới ra rạp. Nguồn tin cho biết Avatar 3 được James Cameron và ê kíp dành nhiều thời gian để chỉnh sửa trước khi cho ra bản hoàn chỉnh chiếu rạp. Và Avatar 3 cũng là một trong những dự án mà nhà làm phim này tốn nhiều thời gian ở khâu hậu sản xuất.

Đạo diễn James Cameron và diễn viên Sam Worthington trên phim trường Avatar: The Way of Water 20TH CENTURY STUDIOS

Đạo diễn xác nhận thông tin này trên truyền hình New Zealand: "Chúng tôi vô cùng phấn khởi trong quá trình hậu sản xuất của Avatar 3, và dự án dự kiến ra rạp vào Giáng sinh năm 2025". Thông tin này đồng thời cũng xác nhận dự án sẽ dời thời điểm ra rạp 1 năm so với thông tin trước đó - phim sẽ công chiếu vào cuối năm 2024.

Avatar 3, cùng với 2 phần trước, thay đổi lịch ra rạp gần như liên tục trong quá trình quay dựng, cho đến khi ra bản chiếu cuối cùng.

Cuối năm 2022, đạo diễn James Cameron nói trên tạp chí Entertainment Weekly rằng ông cho quay các cảnh thử nghiệm của Avatar 3 và Avatar 4 song song với quá trình quay dựng phần đầu tiên. Nội dung của phần 3, theo nguồn tin của tạp chí Variety hồi đầu năm nay, sẽ giới thiệu một tộc Na'vi dữ tợn hơn là tộc Ash. Nhà làm phim muốn giới thiệu thêm 2 nền văn hóa mới trên hành tinh Pandora, sau 2 tộc sống ở rừng và ở biển như 2 phần phim đầu.

Sau Avatar: The Way of Water, các nhà làm phim sẽ giới thiệu đến khán giả tộc Na'vi mới 20TH CENTURY STUDIOS

Ra mắt lần đầu năm 2009, sau 14 năm, thương hiệu Avatar đã chiếu được 2 phần phim, doanh thu trên toàn cầu lần lượt là 2,92 tỉ USD và 2,32 tỉ USD, theo Box Office Mojo. Avatar 4 và Avatar 5 dự kiến ra rạp năm 2029 và 2031. Trong đó, 2 nghệ sĩ chính góp mặt xuyên suốt các phần phim là Sam Worthington và Zoe Saldana. Phần 5, theo nguồn tin quốc tế tung ra hồi cuối năm 2022 (thời điểm mà Avatar: The Way of Water phát hành), sẽ có cảnh người Na'vi đến trái đất.