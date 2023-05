'Avatar: The Way of Water' chiếu trực tuyến trên Disney+ và Max

Bộ phim Avatar: The Way of Water, do James Cameron chỉ đạo, sẽ chiếu trên Disney+ và Max (trước đó là HBO Max) từ ngày 7.6, sau khi đạt tổng doanh thu trên 2,31 tỉ USD toàn cầu (theo Box Office Mojo). Phim được chiếu trên cả 2 nền tảng này vì những thỏa thuận trong ký kết hợp đồng phát các nội dung trực tuyến giữa HBO Max và Disney+ trước đó.

Tuy vậy, các nguồn tin không viết rõ phim sẽ chiếu trên nền tảng Max bao lâu. Với Disney+, thường nội dung phát trực tuyến sẽ có các chi tiết được thêm vào vốn không xuất hiện trong bản chiếu rạp trước đó. Với việc xuất hiện cả trên 2 nền tảng xem phim trực tuyến lớn sắp tới, thế giới Pandora của James Cameron sẽ được nhiều khán giả biết đến hơn nữa; những khán giả từng xem qua phim tại rạp sẽ được xem lại phiên bản được bổ sung đầy đủ hơn trên nền tảng trực tuyến, theo Collider.

Không rõ bom tấn Avatar: The Way of Water sẽ phát trên Max trong bao lâu DISNEY

Phim Avatar: The Way of Water ra đời sau phần đầu là Avatar 13 năm, các sự kiện trong phim diễn ra 10 năm sau các diễn biến trong phần phim gốc. Phim quy tụ dàn diễn viên như Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi và Kate Winslet. Tác phẩm kể về chuyến phiêu dạt xa khỏi rừng rậm của gia đình Jake Sully đến định cư tại vùng biển có tộc Metkayina cư trú, tuy nhiên, kẻ thù cũ lại xuất hiện khiến mọi thứ bị khuấy động, Jake một lần nữa đứng lên bảo vệ gia đình. Phim nhận tổng cộng 4 đề cử Oscar 2023, thắng 1 giải về kỹ xảo.