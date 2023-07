James Wan tiết lộ lý do trao ghế đạo diễn ‘Insidious 5’ cho Patrick Wilson

'Chàng thơ' của James Wan ngồi ghế đạo diễn

Patrick Wilson và James Wan là cộng sự lâu năm, từng đồng hành trong cả Insidious lẫn The Conjuring SCREENANT

Phần thứ 5 của thương hiệu phim kinh dị nổi tiếng nhất nhì thế giới Insidious sẽ ra mắt vào giữa tháng 7 năm nay với cái tên Insidious: The red door. Bộ phim có ý nghĩa quan trọng với các fan của Insidious khi mang trở lại màn ảnh rộng câu chuyện ám ảnh kinh hoàng của gia đình Lambert sau 10 năm kể từ Insidious 1 và 2. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên "ruột" của loạt phim Patrick Wilson đảm nhận vai trò đạo diễn. Trong khi đó, "phủ thủy" James Wan vẫn tiếp tục ngồi ghế nhà sản xuất.

Patrick Wilson thủ vai Josh Lambert - nhân vật chính của Insidious 1, 2 và 5 SONY

Trò chuyện với Thanh Niên, nhà sản xuất James Wan cho biết anh và ê-kíp rất háo hức để mang Insidious 5 đến với khán giả sau 5 năm kể từ phần phim gần nhất Insidious: The last key. Cùng với biên kịch, đạo diễn Leigh Whanell, James Wan chính là người đã sáng tạo, làm nên tiếng vang và "giữ lửa" cho thương hiệu Insidious trong suốt 12 năm qua. James Wan đã trực tiếp đạo diễn 2 phần phim đầu tiên và sau đó lui về vị trí nhà sản xuất. Đến phần phim thứ 5 - Insidious: The red door, đội ngũ nòng cốt của "franchise" (loạt phim) đã chính thức ngỏ lời mời tài tử Patrick Wilson vào ghế đạo diễn.

Patrick Wilson chia sẻ về lần đầu làm đạo diễn Insidious

James Wan thổ lộ: "Patrick Wilson là người bạn thân và cộng sự lâu năm của tôi. Anh ấy còn là gương mặt thân quen đối với các khán giả yêu mến Insidous. Tôi luôn nhìn thấy tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt của Patrick dành cho việc làm phim. Mỗi khi gặp nhau, chúng tôi vẫn trò chuyện như những gã "mọt phim", nói đủ thứ trên đời về điện ảnh, cập nhật các xu hướng mới trong văn hóa đại chúng. Vì vậy, một cách thật tự nhiên, tôi nghĩ mình nên thử hỏi Patrick liệu anh ấy có muốn thử bước một bước xa hơn với Insidious và nhận vai trò đạo diễn không".

Vốn được mệnh danh là "chàng thơ" của dòng phim kinh dị, Patrick Wilson đang có bước ngoặt sự nghiệp quan trọng khi anh bước lên ghế đạo diễn Insidious. Tài tử 50 tuổi chia sẻ với Thanh Niên rằng anh sẽ thực hiện Insidious: The red door với nhiều cảm xúc và dấu ấn cá nhân. Đảm nhận song song vai trò đạo diễn lẫn nam chính của bộ phim, Patrick Wilson cho biết anh không cảm thấy quá tải.

Câu chuyện của gia đình Lambert được đội ngũ Insidious mang trở lại màn ảnh sau 10 năm SONY

Patrick Wilson thử sức ở vai trò đạo diễn Insidious: The red door SONY

"Tôi luôn là tuýp người thích được thử thách. Trong ngành này, cũng đã rất nhiều diễn viên từng thử sức giống như tôi. Tất nhiên, việc này mới mẻ với tôi nhưng nó cũng không có gì quá to tát. Tôi biết cách kiểm soát diễn xuất của mình và ý thức được rất rõ những gì diễn ra trong một cảnh quay. Tôi bước vào bộ phim này trong tâm biết mình cần gì, muốn gì. Vì thế mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ", Patrick Wilson bộc bạch.

Thách thức 'giữ lửa' cho Insidious sau 10 năm

Insidious 5: The red door lấy bối cảnh 10 năm sau kết thúc của Insidious 2: Chapter 2 (2013). Sau những biến cố bị quỷ ám kinh hoàng năm xưa, gia đình Lambert gồm Josh (Patrick Wilson), vợ Renai (Rose Byrne), con cả Dalton (Ty Simpkins), con út Foster (Ander Aster) chuyển đến nơi khác để sinh sống. Dalton cũng đã quên đi ký ức từng bị quỷ bắt cóc.

Hai "cha đẻ" của Insidious là James Wan và Leigh Whannel quyết định trở về với loạt nhân vật gốc để gợi lại sự phấn khích nơi khán giả dành cho loạt phim SONY

Tuy nhiên, bọn quỷ dữ đang hăm he vượt qua biên giới lần nữa để xâm nhập vào cõi người sống. Những cơn ác mộng, nỗi ám ảnh quá khứ quay trở lại với gia đình Lambert ngày một nhiều hơn. Họ thậm chí bị tấn công và đe dọa. Josh và Dalton dường như phải một lần nữa bước qua cánh cửa đỏ để du hành đến cõi chết chóc, đối mặt với lũ quỷ gian xảo, tìm kiếm nguồn cơn sự việc và kết thúc mọi thứ mãi mãi.

Nhà sản xuất James Wan hé lộ những điều đặc biệt về Insidious 5

Nhà sản xuất James Wan cho biết: "10 năm để mang câu chuyện của gia đình Lambert trở lại và không ai phù hợp hơn Patrick Wilson để kể câu chuyện này. Sự trở lại của Patrick lần này rất ý nghĩa khi anh ấy không chỉ đạo diễn bộ phim mà còn được quay lại "đạo diễn" gia đình của nhân vật Josh Lambert mà anh ấy đã gắn bó ở hai phần phim đầu tiên. Insidious đã đi một chặng đường xa. Chúng tôi có nhiều áp lực hơn khi khán giả đã quen với thế giới rùng rợn này. Thế nên tôi tin việc mang trở lại những nỗi ám ảnh ngấm ngầm xưa cũ cùng với những nhân vật "gốc" sẽ mang đến cho họ những trải nghiệm đặc biệt".

Insidious 5 là một trong những tác phẩm kinh dị được mong đợi nhất mùa phim hè 2023 SONY

Ngoài ra, James Wan còn thổ lộ sau Insidious, anh đang lên kế hoạch sản xuất cho một dự án phim kinh dị lấy cảm hứng từ ma nữ Pontianak của Malaysia, cũng là quê hương vị đạo diễn. Trong văn hóa dân gian Malaysia, Pontianak là linh hồn của những phụ nữ chết khi đang mang thai, cũng có lúc được khắc họa như một nữ ma ca rồng khao khát báo thù. Có vẻ như sau Insidious, James Wan vẫn còn đang rất tâm huyết với dòng phim kinh dị.

Insidious: The red door sẽ có suất chiếu sớm từ 12.7. Phim chính thức khởi chiếu toàn quốc vào ngày 14.7, được gắn mác 16+.